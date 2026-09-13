Ucrania y Polonia dicen que Rusia chocó contra un tren de pasajeros con destino a Varsovia

Rusia lanzó dos ataques con aviones no tripulados en el oeste de Ucrania, muy cerca de su frontera con Polonia, miembro de la OTAN, dijeron el domingo las autoridades ucranianas y polacas.

Uno de los drones impactó contra una locomotora de un tren de pasajeros en Volyn, a unos dos kilómetros (1,24 millas) del paso fronterizo.

“El equipo de vigilancia avisó con antelación a la tripulación del tren y gracias a ello nadie resultó herido”, dijo el operador ferroviario ucraniano Ukrzaliznytsia en una publicación en línea.

Putin rechaza la oferta de Zelenskyy de conversaciones con el G20 Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Más tarde, la empresa dijo que se estaba produciendo un “ataque sistémico” en toda Ucrania.

Por otra parte, el PKP Intercity de Polonia confirmó que ha tomado el control del tren afectado tras el ataque en territorio ucraniano.

“El tren transporta a 206 personas. Entre los pasajeros no hay ningún ciudadano polaco”, dijo en línea el operador. “Después de completar el despacho de aduanas, continuará su viaje hacia Varsovia”.

Zelenskyy: Locomotora “quemada deliberadamente”

El domingo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que la locomotora fue “quemada deliberadamente” y una gasolinera dañada en Volyn.

“Es precisamente para evitar que estos ataques se extiendan más a Europa que los hombres y mujeres ucranianos luchan todos los días, dan sus vidas y no permiten que la agresión se expanda”, afirmó.

Moscú no hizo comentarios de inmediato sobre los informes.

La caída de escombros incendió una gasolinera cerca del puesto de control fronterizo en Volyn Imagen: Sylwester Uchanski/REUTERS

Los funcionarios ucranianos también informaron sobre otro ataque con drones contra Yahodyn durante la noche, a unos 800 metros (media milla) de la frontera con Polonia.

La frontera con Polonia sirve como punto de tránsito esencial para la ayuda militar y humanitaria.

‘El terror de Putin ‘llama’ directamente a las puertas’: ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania

Al comentar sobre el incidente de Yahodyn, el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo que los ataques “bárbaros” eran más que “sólo una continuación de sus ataques a nuestras fronteras estatales”.

“Este es el terror de Putin ‘llamando’ directamente a las puertas de la UE y la OTAN. Los bárbaros rusos están a sus puertas, queridos socios”, dijo en una publicación en inglés en X.

Instó a los aliados occidentales de Ucrania a hacer que Rusia “sienta las consecuencias de su terror. No sólo decisiones a medias, sino medidas poderosas e intransigentes. Embargo comercial total. Prohibiciones totales de entrada. Sanciones totales al complejo militar-industrial”.

“Putin necesita entender que su barbarie se enfrentará con acciones decisivas que aumentarán el coste de la guerra para él a un nivel inaceptable”, añadió.

Editado por: Kieran Burke

No dejes que el algoritmo oculte la noticia. Si confía en nuestro equipo para obtener informes confiables, tómese un momento para seleccionarnos como su fuente preferida en Google mediante haciendo clic aquíAy presionando el botón “estrella” o “preferido”, para que siempre veas nuestras noticias verificadas primero.