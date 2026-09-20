Las relaciones germano-rusas están en punto muerto

Durante muchos años, Alemania y Rusia tuvieron una asociación perfecta.

Rusia suministró energía barata, lo que ayudó a la industria alemana a tener éxito en la exportación de sus productos a todo el mundo. Esta asociación comenzó a principios de la década de 2000. Del lado alemán estaba el canciller Gerhard Schröder, del centroizquierdista Partido Socialdemócrata (SPD), seguido más tarde por la canciller Angela Merkel, de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU). Su homólogo fue Vladimir Putin.

Incluso cuando Rusia anexó la península ucraniana de Crimea en 2014, los negocios continuaron como de costumbre. Fue entonces cuando se firmó el acuerdo para construir Nord Stream 2, un gasoducto directo entre Rusia y Alemania diseñado para evitar Ucrania. En ese momento, otros países europeos y Estados Unidos advirtieron que el oleoducto proporcionaría a Rusia una poderosa influencia.

Las advertencias resultaron ser correctas. El 24 de febrero de 2022, tanques rusos entraron en Ucrania. Las esperanzas alemanas de un orden europeo estable, la democratización de Rusia y la continuación de su lucrativo modelo de negocios quedaron destrozadas.

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¿Cómo es posible que tantos políticos alemanes estén tan equivocados?

“Poco antes de la invasión, la opinión generalizada era que no había motivos racionales para atacar Ucrania, porque los costes económicos, militares y políticos para Rusia de iniciar una guerra serían demasiado altos”, dijo a DW el experto en Rusia Mario Baumann, del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores. “Gente [in Germany] habían proyectado su propia racionalidad en Rusia. Subestimaron las ambiciones imperialistas y revisionistas del régimen”.

Después de eso, nada en la relación bilateral volvió a ser igual. El canciller Olaf Scholz (SPD) habló de un Zeitenwende (cambio de época) en la política exterior y de seguridad, en los días posteriores al inicio de la invasión de Ucrania en 2022.

Desde entonces, las fuerzas armadas alemanas se han ampliado. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, dijo al año siguiente: “Debemos ser capaces de hacer la guerra”, una declaración que los críticos todavía consideran una escalada de tensiones.

Alemania puso fin a su dependencia energética de Rusia durante décadas y cerró Nord Stream 2. En septiembre de 2022, el oleoducto explotó. La Fiscalía Federal sospecha que el responsable es un grupo ucraniano.

Hace tiempo que una serie de sanciones de la UE han reducido al mínimo las relaciones comerciales entre Rusia y Alemania. La cooperación gubernamental en cultura, ciencia y educación también prácticamente ha dejado de existir.

Un nuevo punto bajo

Si bien el gobierno alemán de Scholz inicialmente dudó en tomar medidas drásticas en materia de ayuda militar a Ucrania, Friedrich Merz, entonces líder de la oposición, intensificó su retórica.

“Ucrania debe ganar la guerra. Rusia debe perder la guerra”, afirmó en 2024 como líder del grupo parlamentario CDU/CSU en el parlamento. En 2025, como canciller, habló del “agotamiento económico” de Rusia, que Occidente debe “ayudar a provocar”. Pero eso aún no se ha materializado. Hasta el día de hoy, Rusia no ha mostrado ninguna voluntad seria de llegar a un acuerdo.

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Mientras tanto, Alemania siente las consecuencias de su apoyo militar a Ucrania. El gobierno alemán sospecha desde hace mucho tiempo que Rusia está detrás de los ciberataques a agencias gubernamentales e infraestructuras críticas.

Entonces, cuando un dron armado fue descubierto y desactivado en agosto de 2026 en el aeropuerto de Leipzig, cerca de un avión de transporte ucraniano (que transporta una gran parte de la ayuda militar a Ucrania), el gobierno estaba seguro: por primera vez, culpó públicamente al Kremlin.

Se cerraron un centro cultural ruso en Berlín y el consulado ruso en Bonn, que según el gobierno alemán estaban siendo utilizados como centros de espionaje. Moscú respondió cerrando los Institutos Goethe y el consulado alemán en San Petersburgo.

Putin ha negado la responsabilidad rusa por el incidente de Leipzig, calificando de “grave error” culpar a Moscú, mientras que el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, incluso describió las acusaciones como el “comienzo de una guerra real”. Pero Baumann dice: “No debemos ceder ante los temores que se avivan, porque son parte de la estrategia de Rusia para debilitar a Alemania y Europa”.

AfD quiere retomar relaciones con Rusia

El gobierno alemán también se enfrenta a presiones internas, ya que la extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) ha logrado avances en las elecciones regionales y está subiendo en las encuestas nacionales. El AfD preferiría poner fin al apoyo a Ucrania y normalizar las relaciones con Rusia, incluidos los acuerdos sobre petróleo y gas. Los altos precios del combustible en Alemania sólo han hecho que la cuestión sea más explosiva.

“El apoyo alemán a Ucrania preocupa a mucha gente”, afirmó Sven Leunig, politólogo de la Universidad de Jena en Turingia, tras las elecciones en el vecino estado de Sajonia-Anhalt, donde el AfD ganó las elecciones del 6 de septiembre de forma aplastante. Sin embargo, señaló, “no es tanto un rechazo fundamental del apoyo en sí como una reacción nacida del miedo. La gente quiere ‘permanecer al margen’ del conflicto para no verse arrastrada más profundamente a él”.

En la última encuesta de ARD Deutschlandtrend, el 42% de los encuestados cree que la ayuda militar a Ucrania ha ido demasiado lejos. “Si el apoyo público se debilita a largo plazo, el gobierno tendrá que reaccionar en algún momento”, afirma Leunig.

¿Continuar o cambiar de rumbo?

Hasta el momento, el Gobierno alemán mantiene su rumbo, como dejó claro una vez más Merz tras la victoria electoral del AfD. Pero las opiniones sobre cómo lidiar con Rusia y la guerra en Ucrania difieren no sólo entre los políticos sino también entre los politólogos y expertos.

Johannes Varwick, de la Universidad de Halle en Sajonia-Anhalt, cree que ya es hora de cambiar de rumbo: “La política alemana y europea hacia Ucrania parece una mezcla de lugares comunes e ilusiones”, dijo Varwick a DW. “Ya es hora de corregir el rumbo, y Alemania debería ejercer presión sobre Ucrania para que se acerque a las últimas propuestas estadounidenses, que apuntan a un compromiso y, por lo tanto, podrían lograr una solución política”.

Baumann, por su parte, sostiene: “Apoyar a Ucrania sigue siendo la mejor inversión para salvaguardar los intereses alemanes y europeos. El gobierno lo ha reconocido y debería seguir este camino y seguir comunicándolo como tal”. Sin embargo, es importante que Berlín actúe en concierto con sus socios europeos.

La guerra en Ucrania ha durado más que la Primera Guerra Mundial y no se vislumbra un final. Las esperanzas de que las relaciones ruso-alemanas vuelvan a ser como antes parecen ilusorias en el futuro previsible.

Este artículo fue traducido del alemán.