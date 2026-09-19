Trump anuncia nueva “fuerza de inteligencia artificial” en medio de creciente presión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que está formando una “fuerza de IA”, ya que muchos, incluidos aquellos dentro de la industria, han hecho sonar recientemente la alarma sobre los peligros de que la Inteligencia Artificial siga creciendo sin control.

En una publicación en las redes sociales el sábado, Trump dijo que pronto anunciará un “zar de la IA” para liderar la fuerza.

El presidente de Estados Unidos siguió restando importancia a las advertencias sobre los peligros de la IA por parte de los expertos y de la propia industria de la IA, calificándolas de “engaños” impulsados ​​por los demócratas.

¿Qué dijo Trump sobre la ‘fuerza de IA’?

Si bien desestimó las advertencias sobre la IA, Trump prometió “buscar lo MALO, y podemos hacerlo, muy fácilmente, con nuestro sistema de justicia civil y penal ya existente”.

“Para este propósito, estoy formando la Fuerza AI, de manera muy similar a como lo hice con la Fuerza Espacial, que ha sido un tremendo ÉXITO, en mi primer mandato. Con ese fin, anunciaré, en un futuro cercano, el ‘Zar’ de la IA”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, que ha disfrutado de una estrecha relación con los grandes jefes tecnológicos, especialmente durante su segundo mandato, también prometió “no obstaculizar ni sofocar de ninguna manera el crecimiento de esta increíble industria”, en referencia a la IA.

“¡Más bien, lo apreciaremos, lo ayudaremos y lo cuidaremos a medida que crece!”

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Describió la IA como “la próxima revolución industrial” y predijo que representará el 25% del PIB de Estados Unidos.

“Estamos liderando a China y al resto del mundo, ¡y tengo la intención de que siga así!”.

Trump comparó las críticas al crecimiento ultrarrápido y desenfrenado de la IA con lo que llamó otros “engaños”, enumerando como ejemplos los esfuerzos para destituirlo, los derechos de las personas transgénero y el calentamiento global.

¿Por qué ha habido crecientes llamados a regular la IA?

Algunos de los nombres más importantes de la IA dijeron a principios de esta semana que estaban trabajando en la creación de un organismo de estándares que, según dicen, regularía la industria.

Gigantes de la industria, incluidos OpenAI de ChatGPT, Google y Anthropic, dijeron que imaginaban un organismo autorregulador.

La propuesta surge en medio de crecientes preocupaciones sobre la seguridad de la IA, que se han intensificado en las últimas semanas, con varios agentes de IA actuando de forma deshonesta e irrumpiendo en los sistemas de la competencia.

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Incluso los nombres más importantes de la industria han planteado preocupaciones similares.

La semana pasada, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, pidió una desaceleración en el desarrollo de la industria, y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, Elon Musk de xAI y el presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis, apoyaron ese sentimiento.

Trump ha desestimado los llamados a contener el desarrollo de la IA como “engaños” y una “conspiración”.

Mientras tanto, las empresas de IA más pequeñas han advertido que cualquier medida de autorregulación encabezada por los grandes nombres se producirá a sus expensas.

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Editado por: Zac Crellin

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