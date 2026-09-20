¿Es demasiado pronto para entrar en pánico en la NFL? Estos equipos no quieren enterarse.

“Hemos dicho esto desde que tengo uso de razón: los equipos que continúen mejorando serán los que tendrán una oportunidad al final”, dijo el entrenador de los Patriots, Mike Vrabel.

Aunque hay al menos un equipo 0-1 en las ocho divisiones de la NFL, a algunos les fue peor que a otros. Tres de los cuatro equipos de la AFC Sur perdieron, siendo los Jacksonville Jaguars el único caso atípico. Mientras tanto, toda la NFC Sur tiene marca de 0-1, incluidos los Carolina Panthers, que han comenzado 0-2 en cada una de las últimas cuatro temporadas. Cuando los rivales divisionales Atlanta y Carolina juegan el domingo, uno tiene garantizado salir 0-2.

Es uno de los tres juegos de la Semana 2 que presentan equipos sin victorias, lo que garantiza que un equipo permanecerá así, uniéndose a Cowboys-Commanders y Cleveland-Tampa Bay.

A veces, un inicio 0-1 se siente peor de lo que indicaría un juego. La derrota de 17 puntos de Green Bay ante su rival divisional Minnesota fue la sexta derrota consecutiva de los Packers desde la temporada pasada, la racha de derrotas más larga de la franquicia desde 1990-91. También fue su tercera derrota divisional consecutiva después de haber mantenido una ventaja de dos dígitos. Green Bay había liderado a Chicago por 10 en diciembre y nuevamente por 18 en un partido de playoffs en enero, sólo para perder.

Cuando Green Bay perdió su ventaja de 12 puntos camino a una paliza el domingo, el colapso revivió las alarmas sobre la capacidad del equipo para cerrar los juegos.

“Va a ser un tema de conversación para ustedes hasta que lo hagamos”, dijo el entrenador Matt LaFleur a los periodistas el domingo. “Esa es la conclusión”.

El mariscal de campo Jordan Love dijo: “Todos estos juegos encuentran maneras de estar cerrados al final. Tenemos que encontrar maneras de dar lo mejor de nosotros. Hemos hablado de ello una y otra vez y creo que seguiremos hablando de ello hasta que lo resolvamos y hagamos algo al respecto”.

Quizás el equipo que más inesperadamente está tratando de evitar un hoyo de 0-2 son los Chargers, a quienes se les dio la octava mejor probabilidad de ganar el Super Bowl, solo para ser superados ampliamente en casa por Arizona, un equipo que se esperaba que estuviera cerca del final de la clasificación.

La derrota agravó las críticas al mariscal de campo Justin Herbert y la falta de protección de los Chargers hacia él. Desde 2020, cuando Herbert ingresó a la liga, ningún otro mariscal de campo ha sido capturado más veces (228). Ese total incluye los tres que tomó contra los Cardinals, incluida una jugada muy publicitada en la que tres bloqueadores de los Chargers se unieron contra un defensor de los Cardinals, permitiendo que dos corrieran libremente hacia Herbert.

“Se siente como en cualquier pelea, se siente como en una pelea de fútbol en la que no se gana”, dijo el entrenador Jim Harbaugh. “Tu mente dice: ‘¿Qué vas a hacer al respecto?”’

Es la pregunta que enfrentan los 16 equipos sin victorias de la NFL que ingresan a la Semana 2.