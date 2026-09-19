Ataque de tiburón en Perth: rara orden de muerte emitida cuando la víctima fue identificada como Greg O’Neill

Se emitió una rara orden de captura y matanza para un gran tiburón blanco frente a la costa de Australia Occidental después de que el nadador Greg O’Neill, de 63 años, muriera en una popular playa el viernes. Su cuerpo aún no ha sido encontrado.

Las autoridades han dicho que las playas a lo largo de la costa del estado, incluida la capital, Perth, permanecerán cerradas al menos hasta el domingo mientras continúa la búsqueda del tiburón.

Es el segundo ataque de tiburón en Australia Occidental (WA) esta semana y el tercer ataque fatal en el estado este año.

El incidente ocurrido en la playa de Sorrento, en el norte de Perth, ha reavivado el debate sobre cómo mantener seguros a los bañistas en Australia.

En un comunicado, la familia de Greg O’Neill dijo que estaban “profundamente conmocionados y devastados por la terrible tragedia”.

“Greg amaba el océano y era conocido como un nadador apasionado, amante de los deportes, trabajador dedicado y un tipo ingenioso y generoso en todos los aspectos”.

El sábado, su familia visitó el lugar, donde los lugareños estaban depositando flores.

La testigo Jacqui Rapaic dijo a ABC que dos hombres estaban nadando, pero sólo uno logró regresar a la orilla y que pudo ver “un charco de sangre” en el agua.

Otra testigo dijo a WAtoday que vio al hombre siendo “mutilado” mientras el tiburón “lo sacudía como a un pez”. El público informó haber visto un tiburón de 2,5 m de largo (8 pies 2 pulgadas) aproximadamente al mismo tiempo.

Las autoridades de Joondalup, donde se encuentra Sorrento, dijeron que todas las playas estaban cerradas “como medida de precaución” y permanecerían así hasta al menos el mediodía del domingo.

Las imágenes del sábado mostraban la costa patrullada por un barco policial y un helicóptero.