Callaway abandona la marca de golf Good Good por la reacción sexista de un video

El fabricante de palos de golf Callaway puso fin a su asociación con el creador de contenido Good Good con efecto inmediato luego de una reacción violenta por un video que mostraba a una mujer siendo empujada al suelo después de alcanzar un palo.

La marca estadounidense de golf Good Good tiene uno de los canales deportivos más populares de YouTube con 2,13 millones de suscriptores y creó y publicó el anuncio de Callaway la semana pasada.

Pero el vídeo generó críticas generalizadas y fue acusado de restar importancia a la violencia contra las mujeres, por lo que ambas empresas retiraron el anuncio y se disculparon.

Good Good, con quien Callaway ha trabajado desde 2023, también se alejó de su patrocinio de un evento del PGA Tour en Austin, Texas, en noviembre.

El jueves, Callaway, en una declaración en X,, externo admitió que su proceso de revisión de contenido “no fue lo suficientemente completo”, y agregó que había “escuchado y reflexionado profundamente sobre el dolor y la decepción causados ​​por el vídeo que volvimos a publicar”.

El fabricante dijo que también estaba donando 1 millón de dólares (735.725 libras esterlinas) a organizaciones que trabajan para prevenir la violencia contra las mujeres y apoyar a las víctimas.

“Escuchamos a personas que compartieron experiencias personales relacionadas con la violencia contra las mujeres, y sus historias fueron poderosos recordatorios de que este tema afecta las vidas de demasiadas personas”, decía la declaración de Callaway.

“Sin lugar a dudas, la violencia contra las mujeres es inaceptable y nunca debe trivializarse, normalizarse ni utilizarse como entretenimiento”.

Callaway dijo que han tomado “acciones correctivas internas apropiadas” para ayudar a garantizar que esto no vuelva a suceder.

El anuncio mostraba al cofundador de Good Good, Garrett Clark, corriendo hacia Alexis Miestowski, una golfista profesional y creadora habitual de contenidos para Good Good, y empujándola al suelo antes de gritar: “No toques a mi nuevo conductor”.

La marca, que se ha convertido en una de las mayores creadoras de contenido en golf, lanzó su canal de YouTube 2020.

Los clips regulares incluyen a hombres y mujeres compitiendo en varios desafíos de golf, mientras que Good Good también crea programas hechos para televisión, así como anuncios de ropa de golf y otros productos.

Después de retirarse como patrocinadores del torneo del PGA Tour, el director ejecutivo de Good Good, Matt Kendrick, dijo que “siguen comprometidos a recuperar” la confianza del tour.

“Reconocemos que tenemos trabajo que hacer como organización, y nuestro enfoque en este momento está en nuestro equipo, nuestra cultura y en garantizar que aprendamos de esta situación”. Kendrick añadió en un comunicado.