Frank Lampard: el jefe de Coventry habla sobre sus inspiraciones gerenciales y demuestra que los escépticos están equivocados

La entrevista de fútbol estará disponible en BBC One a las 12:45 todos los sábados durante la temporada de la Premier League, así como en BBC iPlayer, BBC Football YouTube y el sitio web y la aplicación BBC Sport.

En el segundo episodio de la nueva temporada, disponible el sábado 29 de agosto, el músico Tom Grennan se sienta con el manager del Coventry City, Frank Lampard.

Como jugador, Frank Lampard trabajó con algunos de los entrenadores más importantes del fútbol, ​​incluidos José Mourinho, Carlo Ancelotti, Guus Hiddink y Rafael Benítez, sin mencionar a su tío Harry Redknapp.

Ocho años después de su carrera directiva, el técnico del Coventry City citó a Mourinho y Ancelotti como las principales influencias en su estilo.

“José y Carlo son como las dos caras de una moneda”, le dijo a BBC Sport el hombre de 48 años.

“José estaba muy pendiente de ti, te transmitía su confianza en sí mismo, pero si te pasabas de la raya o hacías algo mal, sentías su fuerza, mientras que Carlo estaba frío y tranquilo. Cuando miras hacia atrás, dices: ‘es un ambiente agradable para trabajar’. Sentí que confiaba en ti. Así que trato de tomar pequeños fragmentos. Probablemente estoy en algún punto intermedio”.

Lampard jugó con Mourinho y Ancelotti en el Chelsea y ganó la Premier League y la Copa FA con ambos.

Dijo que es importante lograr un equilibrio entre ambos, ya que apunta a tener más éxito con Coventry.

“A veces empiezo a ser José, a veces voy a ser un poco más Carlo”, añadió.

“He aprendido que los gerentes jóvenes llegan y sienten que tienen que criticar un mal desempeño o decir algo sobre un individuo que llega tarde. Cuanto más hago este trabajo, me doy cuenta de que todos son humanos.

“A veces un muchacho llega tarde y no conoces la historia de fondo. Entonces, al tratar de atacarlo y ser un entrenador duro, tienes que ser más Carlo. Pero luego, si a veces estás un poco más relajado y la gente está en la cancha, sin hacer su trabajo, a veces tienes un poco más de José”.