La UE retira las sanciones a los oligarcas rusos Usmanov y Fridman

El martes, la Unión Europea llegó a un compromiso para prolongar las sanciones a alrededor de 3.000 personas, entidades y empresas rusas, pero también resultó en el levantamiento de las sanciones a dos oligarcas rusos, Alisher Usmanov y Mikhail Fridman.

Todo se produce después de largas negociaciones antes de la fecha límite del miércoles para extender las sanciones, que requirieron la unanimidad entre los países de la UE para ser aprobadas.

“El compromiso implicará una extensión del régimen por 36 meses, hasta el 22 de septiembre de 2029”, dijo un portavoz de Irlanda, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE.

“También se tomó la decisión de excluir a ciertos individuos de la lista del régimen”, añadió.

Anteriormente, las sanciones estaban sujetas a extensiones de seis meses, por lo que el acuerdo del martes permite a la UE evitar otra disputa sobre las sanciones durante tres años.

Usmanov, nacido en Uzbekistán, hizo su fortuna en la industria metalúrgica y en las telecomunicaciones. Imagen: imago/ITAR-TASS

Ucrania denunció la eliminación por parte de la UE de los oligarcas Usmanov y Fridman de su lista de sanciones a Rusia como “vergonzosa e injustificable”.

“Moscú está celebrando porque consiguió lo que quería: una sensación de impunidad, la humillación de la UE y la división entre los europeos”, dijo el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, en las redes sociales.

“Las guerras terminan con determinación y fuerza, no con concesiones al entorno del agresor”, escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en las redes sociales.

Zelenskyy dijo que estaba “agradecido” a la comisaria de la UE, Ursula von der Leyen, por “su disposición a trabajar para añadir más nombres rusos a la lista de sanciones de la UE”.

Kiev ha pedido a los países de la UE que impongan sanciones “nacionales” a los dos oligarcas.

Francia y Luxemburgo solicitaron exenciones

Francia fue uno de los países que exigió la eliminación del multimillonario ruso-uzbeko Usmanov de la lista de sanciones.

Los funcionarios en París explicaron que la decisión tenía que ver con preocupaciones de “seguridad nacional”. El gobierno francés no ha proporcionado ningún detalle adicional.

Según AFP, fuentes diplomáticas dicen que la demanda estaba relacionada con un posible acuerdo de liberación de prisioneros que involucra a ciudadanos franceses detenidos en Azerbaiyán, cuyo régimen es cercano a Usmanov.

Mientras tanto, Luxemburgo propuso la exención de sanciones de Fridman.

Las fuentes dicen que la medida se produce cuando Fridman demanda a Luxemburgo por 15.000 millones de euros (17.000 millones de dólares) por sus activos congelados, debido a las sanciones de la UE.

Mikhail Fridman ha hecho fortuna como fundador y uno de los accionistas del Grupo Alfa Imagen: Mikhail Japaridze/TASS/imago imágenes

¿Quiénes son Usamov y Friedman?

Usmanov y Fridman son dos de los oligarcas más conocidos de Rusia y ambos tienen un patrimonio neto de 14 mil millones y 16 mil millones de dólares respectivamente. Se sabe que ambos tienen estrechos vínculos con Vladimir Putin.

Usmanov, nacido en Uzbekistán, hizo su fortuna en la industria del metal y en las telecomunicaciones. Actualmente es propietario del holding USM, así como de MegaFon, uno de los principales operadores de telefonía móvil de Rusia.

Por su parte, Fridman ha hecho fortuna como fundador y uno de los accionistas del Grupo Alfa, que incluye Alfa Bank, el banco comercial privado más grande e importante de Rusia.

Fridman también cofundó la firma de inversión LetterOne en Luxemburgo y renunció a su junta directiva en 2022 después de haber sido objeto de sanciones de la Unión Europea.

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