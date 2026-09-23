Un guatemalteco muere en un accidente durante un intento de detener el tráfico por parte de ICE

Un intento de detener el tráfico por parte de agentes federales de inmigración terminó en un accidente mortal el domingo después de que el conductor huyera y estrellara su coche contra un árbol en Grand Rapids, Michigan, según la policía.

El conductor, de nacionalidad guatemalteca, fue declarado muerto en el lugar.

Rosario Ovando, cónsul general de Guatemala en Chicago, que sirve a Michigan, identificó al hombre muerto en el accidente como Mario David Coronado Juárez.

Ovando le dijo a NBC News el miércoles que Coronado, de 36 años, era originario de la ciudad guatemalteca de San Marcos.

Coronado había trabajado en Estados Unidos como trabajador de la construcción para mantener a su esposa y sus tres hijos pequeños, quienes están de regreso en Guatemala, según Karla Barberi y Gema Lowe, ambas miembros del grupo de defensa Movimiento Cosecha en Grand Rapids.

â€œMario era un hombre trabajador para la clase trabajadora. Vivió una vida humilde. Aquí les estoy mostrando quién es Mario”, dijo Lowe, sosteniendo una fotografía de Coronado mientras hablaba en una conferencia de prensa el martes. “En su auto, sólo tiene herramientas para trabajar aquí y simplemente para trabajar para su familia”.

“Si ICE lo estaba persiguiendo y causó su muerte, queremos justicia”, dijo Barberi.

El Departamento de Seguridad Nacional y ICE no han respondido a solicitudes de comentarios.

Aproximadamente a las 7:10 am del domingo, la policía de Grand Rapids respondió a informes de un automóvil que se había estrellado contra un árbol y se había incendiado. Coronado “fue declarado muerto en el lugar”, dijo la policía en un comunicado el domingo.

En una declaración de seguimiento el martes, la policía de Grand Rapids dijo: “Antes del accidente del domingo por la mañana, el personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas intentó detener el vehículo involucrado y el conductor huyó”.

El jefe de policía Joseph A. Trigg solicitó asistencia de la Policía Estatal de Michigan en la investigación. El coronel James Grady II, director de la policía estatal, confirmó a NBC News que la agencia está “investigando qué condujo al accidente mortal del domingo” en colaboración con la policía de Grand Rapids.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, también ordenó a la policía estatal “que lleve a cabo una revisión independiente de las acciones policiales en torno a esta situación”, dijo su portavoz, Kaylie Hanson, a NBC News en un comunicado.

La representante Hillary Scholten, demócrata por Michigan, envió una carta al director interino de ICE, David Venturella, el martes solicitando información sobre las acciones de la agencia en relación con la muerte de Coronado.

â€œNinguna parada de trÃ¡fico debe terminar con una muerte. Algo salió mal y necesitamos saber qué y cómo”, dijo Scholten en un comunicado, y agregó que exigirá “una investigación transparente sobre hechos que aún no conocemos”.

La carta de Scholten a Venturella exige una respuesta antes del domingo, así como un informe inmediato sobre la situación.

“El propósito de la aplicación de la ley federal es hacer que nuestras comunidades sean más seguras. Debemos asegurarnos de que eso suceda”, añadió.

Ovando dijo que el Consulado de Guatemala ayudará a la familia de Coronado con la repatriación de su cuerpo una vez que las autoridades concluyan su investigación sobre el incidente.

Según el Movimiento Cosecha en Grand Rapids, está prevista una vigilia comunitaria en nombre de Coronado para el jueves por la noche en el lugar del accidente.

A Coronado le sobreviven su esposa, dos hijas, un hijo y sus padres, todos los cuales se encuentran en Guatemala.