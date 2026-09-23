Juez considera restablecer el acceso de periodistas a la Casa Blanca tras la prohibición de Trump

alternar título

Alex Wroblewski/AFP vía Getty Images

Regístrese para recibir alertas sobre noticias de última hora e informes exclusivos de NPR

Un juez federal parecía inclinado a ordenar a la Casa Blanca que restableciera –al menos temporalmente– los pases de prensa de los periodistas de CNN, Politico y MS NOW (anteriormente MSNBC).

El miércoles por la tarde, el juez de distrito estadounidense Timothy J. Kelly, nominado por Trump en 2017, celebró una audiencia de emergencia después de que los medios de comunicación presentaran una demanda para deshacer la prohibición.

En sus comentarios introductorios, Kelly dijo que parecía que la Casa Blanca había violado el derecho constitucional de los medios de comunicación al debido proceso, establecido en decisiones judiciales anteriores, cuando bloqueó abruptamente el acceso de periodistas que tenían credenciales permanentes para trabajar en el edificio.

Theodore J. Boutrous, abogado que representa a los tres medios de comunicación, dijo que la prohibición de la Casa Blanca se llevó a cabo “… sin una apariencia de debido proceso”.

También argumentó que la medida violaba los derechos de la Primera Enmienda de CNN, MS NOW y Politico y la calificó como una forma de represalia por su cobertura del presidente, y agregó que era “probablemente el caso más claro de la historia” de discriminación de puntos de vista.

Al amenazar con prohibir los medios de comunicación el viernes, Trump había dicho a los periodistas en la Casa Blanca: “Escriben noticias negativas a propósito, y lo hacen porque quieren intentar disminuir a los republicanos y a una administración republicana”.

Bourous sostuvo además que las organizaciones de noticias estaban sufriendo un daño irreparable al quedar excluidas de la Casa Blanca en tiempos de guerra y en vísperas de la reunión de Trump con el presidente chino Xi Jinping en la Casa Blanca.

“…La violación constitucional va en contra del interés público”, dijo.

El abogado del Departamento de Justicia, Michael Velchik, por otra parte, argumentó que el acceso a la Casa Blanca era un “privilegio”, no un derecho. También citó preocupaciones de seguridad nacional como razón para continuar con la prohibición. En sus documentos legales, el departamento había incluido cartas de la Casa Blanca a las tres organizaciones de noticias que discrepaban con historias sobre una variedad de temas, incluida la construcción de un búnker “ultrasecreto” debajo del salón de baile de la Casa Blanca, las conversaciones con Irán y si había “muy malo” vibraciones en la reciente convención republicana en Dallas.

Bourous rechazó la afirmación, afirmando que la primera mención de la seguridad nacional se produjo sólo unos días después de que se impusiera la prohibición.

“… Supongo que se encendió la bombilla y todos decidieron ‘empezar a hablar de seguridad nacional'”, dijo Boutrous.

Kelly no se pronunció desde el banquillo y añadió que considerará ambas partes y tomará una decisión lo antes posible.