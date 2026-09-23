Prohibición de medios de Trump: la administración acusa a los medios de “falsedades” antes de la audiencia judicial

Según un expediente judicial del Departamento de Justicia en un tribunal del Distrito de Columbia, la Casa Blanca entregó a los tres medios una lista de “incidentes informados” antes de la prohibición.

El documento cita una serie de historias sobre la construcción en la Casa Blanca, incluyendo un búnker de seguridad y la construcción de un nuevo salón de baile, así como un informe sobre una investigación interna de fuga de información.

Continúa diciendo que “el acceso a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho”.

Las tres organizaciones de medios han argumentado que la prohibición viola sus derechos bajo la Primera Enmienda, que prohíbe al gobierno “restringir” la libertad de prensa.

En una declaración conjunta confirmando acciones legales contra el gobierno, dijeron: “Sin previo aviso ni proceso, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros informes.

“Si esto no se cuestiona, amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente y libre de interferencias gubernamentales”.

Antes de la audiencia del miércoles, 49 organizaciones de medios, incluidas CBS News, The New York Times y Fox News, presentaron un escrito legal en apoyo de la demanda contra la Casa Blanca.

Las principales cadenas de televisión se han retirado de un acuerdo para compartir videos e imágenes del presidente, conocido como pool, en protesta por la prohibición.

Poco después, la Casa Blanca lanzó su propio canal de streaming, Trump TV, que transmite clips del presidente las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El martes, las tensiones continuaron entre Trump y algunos de los medios de comunicación, como Trump le dijo a la reportera de CNN Kaitlin Collins antes de su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Me sorprende que CNN esté aquí cubriéndome. No deberías estar aquí cubriéndome. Dijiste que no ibas a cubrirme”.

Collins señaló más tarde al aire que la cadena no había hecho tal promesa.

También recurrió a las redes sociales para atacar a Collins, preguntando una vez más por qué ella y otros estaban informando sobre el presidente en la ONU. El presidente de Estados Unidos también atacó nuevamente a CNN, Politico y MS NOW, calificándolos de “traidores”.