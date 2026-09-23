El colchón de reelección de Letitia James se reduce a medida que un retador poco conocido comienza a llamar la atención

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La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las principales rivales del presidente Donald Trump, está perdiendo terreno frente a su rival republicano, aunque la mayoría de los neoyorquinos todavía saben poco sobre contra quién se postula.

La ventaja de James sobre su rival republicana Saritha Komatireddy cayó cinco puntos entre agosto y septiembre, según una encuesta recientemente publicada por la Universidad de Siena. Aunque la ventaja demócrata está disminuyendo, sigue siendo dominante: James lidera a Komatireddy por un margen de 52% a 39%.

Los republicanos a nivel nacional enfrentan dificultades en las encuestas en varias contiendas clave, incluidas contiendas competitivas en estados tradicionalmente de tendencia republicana como Alaska, Texas y Ohio. En ese contexto, el hecho de que los republicanos de Nueva York se mantengan más o menos estables o mejoren modestamente en las encuestas de Siena representa un punto relativamente brillante.

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La carrera para gobernador de Nueva York es de un solo dígito, con el ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, el candidato republicano, detrás de la actual gobernadora demócrata Kathy Hochul entre un 50% y un 41%, según la última encuesta de Siena. El margen de nueve puntos ha cambiado poco desde agosto, cuando Hochul lideraba entre un 49% y un 39%.

El margen de error en la encuesta de septiembre de Siena es de aproximadamente cuatro puntos porcentuales, lo que significa que la reducción de cinco puntos en la ventaja de James debe interpretarse con cautela y no como una evidencia definitiva de un cambio en la carrera.

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Komatireddy es un exfiscal federal y graduado en Derecho de Harvard que trabajó como secretario del entonces juez Brett Kavanaugh en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito de DC.

A poco más de un mes del día de las elecciones, dos tercios de los probables votantes de Nueva York dicen que no saben quién es Komatireddy o no poseen suficiente información sobre ella para tener una opinión.

El bajo reconocimiento del nombre de la republicana muestra que su campaña aún no la ha dado a conocer ampliamente entre los votantes a medida que se acerca el día de las elecciones. Sin embargo, también podría ser una señal de que tiene espacio para aumentar su apoyo.

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James y Trump han sido adversarios políticos y legales desde hace mucho tiempo, y la oficina de James presentó un caso de fraude civil que llevó a un juez a ordenar a Trump y sus empresas pagar cientos de millones de dólares en multas antes de que un tribunal de apelaciones estatal anulara la indemnización monetaria y dejara las conclusiones de fraude en su lugar.

Después de que los republicanos estuvieron inusualmente cerca de ganar la mansión del gobernador del Empire State en 2022, perdiendo por un margen del 53% al 47%, los líderes republicanos han visto ganar el estado como una forma de asestar un golpe psicológico masivo al Partido Demócrata.

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Las campañas de James y Komatireddy no respondieron a una solicitud de comentarios cuando Fox News Digital las contactó el miércoles.