La FDA elegida por Trump enfrentará escrutinio por el acceso a la píldora abortiva en la audiencia de confirmación

La Dra. Heidi Overton, una feroz opositora del derecho al aborto, comparecerá ante los senadores el jueves para su audiencia de confirmación para dirigir la Administración de Alimentos y Medicamentos.

La audiencia ante el Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones se produce cuando la FDA enfrenta presiones de los republicanos, incluido el presidente del comité, el senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana, para restringir el acceso a la píldora abortiva mifepristona.

Cassidy, quien es un voto clave en la confirmación de Overton, ha estado presionando a la administración para que revierta una regla de la era Biden que permite recetar mifepristona mediante telemedicina y enviarla por correo.

En un informe del comité publicado el mes pasado, Cassidy acusó a los fabricantes de mifepristona de no cumplir con sus responsabilidades legales para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad de la FDA, particularmente cuando las píldoras se venden en línea a través de proveedores externos. En una audiencia celebrada en enero, Cassidy pidió al Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y al anterior comisionado de la FDA, Dr. Marty Makary, que completaran una revisión de seguridad que ambos prometieron durante sus audiencias de confirmación. En junio, la FDA dijo que había lanzado un nuevo estudio de seguridad sobre la mifepristona.

Art Caplan, jefe de la división de ética médica de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York en la ciudad de Nueva York, dijo que las opiniones de Overton sobre el aborto parecen alinearse con las de Cassidy.

Overton, médico de medicina preventiva, actualmente se desempeña como funcionario de política interna en la Casa Blanca. Antes de eso, trabajó como directora de políticas en el grupo de expertos conservador America First Policy Institute, donde elogió la decisión de la Corte Suprema que anuló Roe v. Wade y pidió restricciones estrictas al aborto con medicamentos, alegando que es “peligroso para las mujeres”. (Los estudios han demostrado que el medicamento, incluso cuando se toma en casa, es seguro y eficaz).

Si se confirma, Overton se haría cargo de una agencia que ha estado sin un comisionado permanente desde que Makary renunció en mayo, en parte por la decisión de la administración de autorizar varios vaporizadores con sabor a frutas para adultos.

Como comisionado, Overton sería un aliado clave de Kennedy, cuyo departamento supervisa la FDA. Overton es un defensor del movimiento “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable” de Kennedy. También apareció junto al presidente Donald Trump en agosto cuando anunció una orden ejecutiva destinada a reducir la cantidad de vacunas recomendadas habitualmente para los niños. Trump la nominó para dirigir la agencia días después.

Es probable que los senadores la interroguen sobre sus propios puntos de vista sobre las vacunas, según Dorit Reiss, profesora de derecho y experta en políticas de vacunas en la Universidad de Derecho de California en San Francisco.

En el programa “Face the Nation” de CBS News del domingo, Cassidy, que también ha cuestionado y presionado agresivamente a varios candidatos de la administración Trump sobre las vacunas, dijo que Overton debe reconocer que la afirmación de Trump de que la vacuna contra el sarampión es letal es “absurda” cuando comparezca ante su comité. Trump hizo el comentario durante la firma en agosto de su orden ejecutiva sobre vacunas.

“Creo que dejó claro que al menos apoya la agenda de vacunas de Kennedy”, dijo Reiss. â€œDra. Overton parece otro ejemplo de una persona designada, principalmente, por opiniones políticas, sin énfasis en las calificaciones”.

Overton, dijo Reiss, no parece tener experiencia en ensayos clínicos, en la gestión de una agencia o en cualquiera de los productos que regula la FDA.

“Es razonable que una administración quiera a alguien que comprenda sus puntos de vista”, dijo Reiss, “pero ser comisionado de la FDA es un trabajo duro que requiere la capacidad de gestionar una agencia grande y compleja que realiza un trabajo importante”.

“Como MD/PhD que ayudó al presidente Trump a llevar a cabo la Operación Warp Speed ​​durante su primer mandato, la Dra. Heidi Overton garantizará que la formulación de políticas se guíe únicamente por Gold Standard Science de la FDA”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado.

El Dr. Stephen Ostroff, ex comisionado interino de la FDA, dijo que la seguridad alimentaria será otro tema importante que le espera en la FDA.

La agencia ha pasado gran parte del verano respondiendo a una serie de brotes y retiradas de productos de enfermedades transmitidas por alimentos, incluido un brote masivo de ciclospora relacionado con la lechuga iceberg que enfermó a más de 12.000 personas en varios estados.

El brote también ha planteado dudas sobre la rapidez con la que la FDA puede rastrear los alimentos contaminados hasta su origen y si la agencia tiene suficiente personal para responder a los brotes después de que miles de empleados se fueron o fueron despedidos durante el año pasado.

“Después de la experiencia de los últimos 18 meses, es muy importante restaurar la confianza del público y de la industria en que las decisiones que toma la FDA, incluidas las de los líderes, tienen base científica, son transparentes y consistentes”, dijo Ostroff.