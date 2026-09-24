Actualizaciones en vivo: Trump da la bienvenida a Xi a Washington

Estados Unidos y China extenderán su tregua comercial hasta el 2 de enero, dice Scott Bessent
Estados Unidos y China acordaron extender su tregua comercial por dos meses, dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.
El anuncio se produjo cuando el presidente chino, Xi Jinping, llegó a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
“Hemos acordado hoy que ampliaremos lo que llamamos el Acuerdo de Busan, la distensión económica entre los dos países que debía finalizar el 10 de noviembre”, dijo Bessent a Fox News.
La extensión de la tregua comercial de un año da a ambas partes más tiempo para negociar.
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Trump recibe a Xi en Washington: qué esperar
El avión del presidente chino Xi Jinping aterrizó en Washington para su visita de estado a Estados Unidos, que incluirá una reunión con Donald Trump el jueves.
A diferencia de otros líderes, Trump honró a Xi dándole la bienvenida en la Base Conjunta Andrews en las afueras de Washington en lugar de esperarlo en la Casa Blanca.
El saludo, que incluyó una alfombra roja forrada por miembros del servicio estadounidense y un sobrevuelo militar, da inicio a la visita de tres días del líder chino a Washington.
La fanfarria adicional durante el viaje incluirá una cena de estado con luminarias de la tecnología y una visita a los Archivos Nacionales donde se encuentran la Declaración de Independencia y la Constitución originales.
Las expectativas de un gran avance durante la visita de Xi eran escasas. A pesar de sus profundos desacuerdos, los dos líderes mundiales siguieron adelante con su cumbre que, según los analistas, tiene como objetivo proyectar estabilidad y poder en el escenario mundial.
Se espera que los temas que ambos discutirán incluyan el comercio, la inteligencia artificial, así como las guerras en Irán y Ucrania.
También es probable que Xi presione a Trump sobre Taiwán, un tema que Washington preferiría evitar, mientras que es probable que Trump mantenga firmes los controles de exportación estadounidenses a pesar de las objeciones de Xi.
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Bienvenido a nuestra cobertura
Estamos lanzando nuestra cobertura de la muy esperada reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino X Jinping en Washington.
Se espera que el comercio, las guerras en Irán y Ucrania y la inteligencia artificial estén en la agenda cuando los dos líderes se reúnan.
Esta es la primera visita de Estado de Xi a Washington en una década.
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