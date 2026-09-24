Actualizaciones en vivo: Trump da la bienvenida a Xi a Washington

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24/09/2026 24 de septiembre de 2026 Trump recibe a Xi en Washington: qué esperar

El avión del presidente chino Xi Jinping aterrizó en Washington para su visita de estado a Estados Unidos, que incluirá una reunión con Donald Trump el jueves.

A diferencia de otros líderes, Trump honró a Xi dándole la bienvenida en la Base Conjunta Andrews en las afueras de Washington en lugar de esperarlo en la Casa Blanca.

El saludo, que incluyó una alfombra roja forrada por miembros del servicio estadounidense y un sobrevuelo militar, da inicio a la visita de tres días del líder chino a Washington.

La fanfarria adicional durante el viaje incluirá una cena de estado con luminarias de la tecnología y una visita a los Archivos Nacionales donde se encuentran la Declaración de Independencia y la Constitución originales.

Las expectativas de un gran avance durante la visita de Xi eran escasas. A pesar de sus profundos desacuerdos, los dos líderes mundiales siguieron adelante con su cumbre que, según los analistas, tiene como objetivo proyectar estabilidad y poder en el escenario mundial.

Se espera que los temas que ambos discutirán incluyan el comercio, la inteligencia artificial, así como las guerras en Irán y Ucrania.

También es probable que Xi presione a Trump sobre Taiwán, un tema que Washington preferiría evitar, mientras que es probable que Trump mantenga firmes los controles de exportación estadounidenses a pesar de las objeciones de Xi.