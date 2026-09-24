Juicio de Lindsay Clancy: vea los argumentos finales completos de ambas partes (VIDEO)

Nota del editor: Esta historia y este vídeo pueden contener material inquietante.

Las deliberaciones del jurado están en marcha en el juicio por asesinato de Lindsay Clancy, la madre de Massachusetts que mató a sus tres hijos pequeños mientras estaba en la casa familiar el 24 de enero de 2023.

El abogado defensor de Clancy afirma que ella padecía psicosis posparto cuando estranguló a sus hijos e intentó quitarse la vida. Los fiscales argumentan que Clancy, quien se declaró inocente de tres cargos de asesinato en primer grado, es penalmente responsable de la muerte de sus hijos.

Antes de que comenzaran las deliberaciones, el juez William Sullivan describió el formulario del veredicto al jurado. El capataz debe marcar una opción para cada conteo, que corresponde a cada uno de los tres niños.

Hay cinco veredictos posibles.

Los jurados tienen las opciones de No Culpable, No Culpable por Falta de Responsabilidad Penal, Culpable de Asesinato en Primer Grado por la Teoría de Premeditación Deliberada, o Extrema Atrocidad y Crueldad, Culpable de Asesinato en Segundo Grado, Culpable de Homicidio.

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La defensa insiste en que Clancy buscó ayuda repetidamente (MIRAR)

El abogado defensor Kevin Reddington comenzó su argumento final mostrando al jurado dos fotografías: una imagen feliz de toda la familia Clancy junto a una foto de Lindsay Clancy gravemente herida en una cama de hospital después de su intento de suicidio.

El abogado defensor Kevin Reddington comenzó su argumento final mostrando al jurado dos fotografías: una imagen feliz de toda la familia Clancy junto a una foto de Lindsay Clancy gravemente herida en una cama de hospital después de su intento de suicidio.

Sostuvo que Clancy buscó ayuda repetidamente del sistema médico, pero que estaba sobremedicada y diagnosticada erróneamente.

Hablando ante la fiscalía, Reddington los acusó de aumentar el sufrimiento de Clancy al sugerir que su intento de suicidio no fue grave, examinar sus registros médicos y hacer que los expertos cuestionaran su estado de ánimo. El juez William Sullivan en un momento le recordó a Reddington que hablara con los miembros del jurado.

Reddington también destacó la evidencia y el testimonio que presentaron para demostrar que Clancy era una madre cariñosa, sugiriendo que no tenía ningún motivo para matar a sus hijos.

â€”Esta joven no hizo nada malo en su vida. Ella era enfermera, hija, esposa y una muy buena madre”, dijo Reddington en su cierre.

Hablando ante la fiscalía, Reddington los acusó de aumentar el sufrimiento de Clancy al sugerir que su intento de suicidio no fue grave, examinar sus registros médicos y hacer que los expertos cuestionaran su estado de ánimo. El juez William Sullivan en un momento le recordó a Reddington que hablara con los miembros del jurado.

Reddington también destacó la evidencia y el testimonio que presentaron para demostrar que Clancy era una madre cariñosa, sugiriendo que no tenía ningún motivo para matar a sus hijos.

â€”Esta joven no hizo nada malo en su vida. Ella era enfermera, hija, esposa y una muy buena madre”, dijo Reddington en su cierre.

Fiscal ofrece su teoría de por qué Clancy mató a sus hijos (MIRAR)

La fiscal Jennifer Sprague comenzó su cierre argumentando que este juicio “no se trata de nuestro sistema de salud mental ni de cómo trata a las mujeres”.

La fiscal Jennifer Sprague afrontó una de las preguntas centrales del caso: ¿Por qué una madre que amaba a sus hijos los mataría?

â€”Estaba deprimida. Estaba agotada. Ella había terminado. Ella no quería intentarlo más. Se sintió dañada”, dijo Sprague. “Pero esos niños, esos niños eran su factor protector. Esos niños le impedían poner fin a su miseria”.

Y entonces, dijo Sprague, Clancy “tuvo que eliminar el factor protector”.

Sprague agregó que Clancy tenía otras opciones, incluyendo mudarse con su madre para obtener más apoyo o suicidarse y dejar a los niños con vida.

â€”Fue una elecciÃ³n llevárselos con ella. Fue una elección horrible”, afirma el fiscal. “Es una elección que no queremos pensar que podría tomar una madre, porque eso no nos hace sentir seguras ni cómodas en este mundo. Pero es una decisión que ella tomó”.

Sprague dijo que el caso no se trata del “sistema de salud mental o de cómo trata a las mujeres”.

“Eso es una distracción para enojarte y apasionarte por un tema importante, pero un tema que no está siendo juzgado aquí”, dijo.

El caso, dijo Sprague, trata sobre si Clancy pudo reconocer lo que estaba mal en sus acciones y ajustarlas a la ley. En el caso de Clancy, tuvo más apoyo y recursos que la mayoría al navegar por el sistema de salud estadounidense.

“Esta no era una mujer que sufría de falta de atención, de falta de recursos”, dijo. â€”TenÃa abundante salud y abundantes cuidados. Tenía todo eso y más”.

Sprague reconoció que Clancy buscó ayuda para sus problemas de salud mental, pero argumentó que no siempre tomaba los medicamentos según lo recetado ni brindaba a sus proveedores información completa y precisa.

“Ella quería mejorar, pero quería mejorar en sus propios términos”, dijo Sprague. “Y como enfermera, sabía que esa no es la forma correcta de abordarlo”.

Sprague rechazó el argumento de la defensa de que Clancy no recibió la atención que necesitaba y dijo que sus proveedores estaban trabajando con la información que Clancy les dio.

“Esto no significa que ella no estuviera luchando, que no estuviera lidiando con estos problemas de salud mental”, dijo Sprague. “Tenía depresión”.

Pero añadió: “Estaban haciendo lo mejor que podían con su nivel de cooperación y cumplimiento del plan”.

Sprague dijo que la decisión de Clancy de no contarles a sus proveedores de salud mental sobre los pensamientos que tuvo en diciembre de 2022 de dañar a sus hijos demuestra que entendía que esos pensamientos estaban equivocados.

Clancy reveló sus pensamientos a su entonces esposo y a su madre, pero no a sus médicos, dijo Sprague.

Clancy temía que le pudieran quitar a sus hijos si se lo contaba a un periodista obligatorio, dijo Sprague.

“Ese es un pensamiento racional”, dijo Sprague. “También te muestra que ella sabía que era un mal pensamiento, un pensamiento equivocado”.

â€”No sÃ³lo lo estÃ¡ ocultando. Ella está mintiendo al respecto”.

ABC News y The Associated Press contribuyeron a este informe.

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