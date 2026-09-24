El aeropuerto de Berlín suspende brevemente los vuelos por avistamiento de drones

El aeropuerto de Berlín suspendió brevemente los vuelos el miércoles por la noche después del avistamiento de un dron, dijo la agencia de noticias alemana DPA citando a funcionarios del aeropuerto y de la policía.

Un dron fue avistado en la pista norte del aeropuerto de Brandenburgo de Berlín a las 20:00 horas (18:00 GMT). El espacio aéreo sobre el aeropuerto se cerró minutos después y las operaciones se suspendieron durante al menos 45 minutos.

Varios vuelos fueron desviados a Dresde.

A las 21:05 horas se reabrió el espacio aéreo, pero los vuelos sufrieron retrasos.

Aumentan los avistamientos de drones

Los avistamientos de drones se han convertido en algo común en los aeropuertos de Europa, siendo el aeropuerto de Berlín el que registró el mayor número de avistamientos en Alemania en la primera parte del año.

Durante los primeros seis meses se registraron unos 28 avistamientos de drones, según cifras del control de tráfico aéreo alemán (DFS). En siete de esos casos, las operaciones de vuelo en el aeropuerto fueron suspendidas temporalmente.

Se trata de un salto con respecto al año pasado, cuando se detectaron ocho drones en el aeropuerto y sus alrededores en todo 2025, según DFS.

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