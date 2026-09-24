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Juez ordena a la Casa Blanca restablecer el acceso a CNN, MS NOW y Politico

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Gabriel Sánchez
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Juez ordena a la Casa Blanca restablecer el acceso a CNN, MS NOW y Politico

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NBC Noticias AHORA

Un juez federal ordenó a la Casa Blanca restablecer inmediatamente el acceso a CNN, MS NOW y Politico. Nikki Battiste y Gary Grumbach de NBC News informan sobre el fallo del juez.24 de septiembre de 2026

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