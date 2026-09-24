Fueron etiquetados como “gafas pervertidas”. ¿La versión sin cámara de Meta cambiará su imagen?

Y otras empresas están tratando de abordar las preocupaciones sobre la privacidad de diferentes maneras, sin deshacerse de la cámara.

La firma taiwanesa HTC lanzó recientemente las gafas Vive Eagle, que cuestan menos de una cuarta parte de las de Snap.

Thomas Dexmier, vicepresidente de HTC Vive, dice que si alguien cerca de un usuario con especificaciones Eagle dice “deja de filmar” o “deja de grabar”, y uno de los cuatro micrófonos lo capta, la cámara se desactivará.

Y añade que todas las grabaciones capturadas por las gafas están encriptadas y la propia empresa no puede verlas, aunque esto también significa que HTC no puede señalar contenido dañino.

“Reconocemos que existen algunos desafíos que podrían convertirse en un problema real, especialmente para las mujeres”, dijo.

Dijo que HTC Vive estaba trabajando para dificultar al máximo el uso indebido de la tecnología, pero dijo que era “demasiado pronto para comentar” si la empresa consideraría una versión sin cámaras.

En última instancia, Wood cree que las gafas con cámara “no van a desaparecer”.

Dice que el momento actual le recuerda a la década de 2000, cuando algunas personas decían que las compañías de telefonía móvil no podían instalar cámaras en sus dispositivos debido a preocupaciones similares sobre la privacidad. “Hay una inevitabilidad allí”, dice.

“Tendremos que encontrar una norma social, un marco para el uso de estos productos”.

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