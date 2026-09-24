Juez federal ordena a la administración Trump restaurar el acceso de la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico

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La prohibición impuesta por el presidente Donald Trump a CNN, MS NOW y Politico sufrió un revés el jueves después de que un juez federal ordenara a la administración restaurar el acceso de la Casa Blanca a los medios.

El juez de distrito estadounidense Timothy Kelly emitió una orden de restricción temporal el jueves bloqueando la prohibición y ordenando a los funcionarios de la Casa Blanca “devolver, restablecer y restaurar inmediatamente” las credenciales de prensa de los medios mientras continúa su batalla legal. La orden estará vigente durante 14 días.

Kelly escribió que los medios habían demostrado que era probable que tuvieran éxito en su afirmación de que sus “pases duros” de la Casa Blanca fueron revocados sin el debido proceso constitucionalmente adecuado.

“Este es un listón muy alto, pero los demandantes lo han cumplido”, escribió Kelly sobre el estándar para obtener una orden de restricción temporal.

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Kelly también rechazó, al menos por ahora, la justificación de seguridad nacional de la administración, escribiendo que “el expediente carece de respaldo fáctico” para la afirmación de que revocar los pases protegía la seguridad nacional o que restaurarlos la pondría en peligro.

Trump anunció la prohibición la semana pasada, escribiendo en las redes sociales que los tres medios “no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIÓN y MENTIRAS”.

Posteriormente, a los periodistas de las tres organizaciones se les negó la entrada a la Casa Blanca y se les desactivaron o confiscaron sus credenciales de prensa.

Los medios y tres reporteros individuales demandaron a la administración, alegando que la revocación de sus credenciales de prensa de la Casa Blanca violaba sus derechos de libertad de expresión de la Primera Enmienda y sus derechos al debido proceso de la Quinta Enmienda.

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Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que el acceso de la prensa a la Casa Blanca es un privilegio, no un derecho, y defendieron la autoridad del presidente para determinar quién recibe el acceso.

Tras la prohibición de Trump, los miembros del grupo de televisión de la Casa Blanca, FOX News Media, ABC News, CBS News, CNN y NBC News, anunciaron el lunes que habían acordado suspender su cobertura conjunta del presidente.

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