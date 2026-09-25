Xi Jinping recibió el trato de alfombra roja de Trump, pero no todo lo que quería

La verdad incómoda para Xi es que su economía interna está en problemas. Si bien el país vende una cantidad récord de productos en todo el mundo, los consumidores nacionales se están frenando. El desempleo juvenil sigue siendo obstinadamente alto y los precios inmobiliarios se han desplomado en un país donde el 80% de la gente es propietaria de su propia casa.

El comercio está ayudando a apuntalar el crecimiento, haciendo que el acceso a los mercados extranjeros sea más importante que nunca. Xi necesita proteger esas exportaciones del tipo de aranceles debilitantes que Estados Unidos impuso el año pasado.

En cuanto a Taiwán, Xi dejó claro una vez más que las ventas de armas estadounidenses a Taiwán son una línea roja para China.

Estados Unidos está obligado por ley a proporcionar a la isla autónoma los medios para defenderse.

En mayo, Xi advirtió a Trump que un mal manejo del tema podría causar que los dos países “choquen o incluso entren en conflicto”.

Luego, Trump retrasó la aprobación de un paquete de armas de 14 mil millones de dólares para Taiwán, describiéndolo como una “muy buena moneda de cambio” con Beijing.

Es posible que Xi haya aprovechado esa apertura durante las conversaciones y probablemente haya argumentado que restringir el apoyo a Taiwán reduce el riesgo de conflicto.

El jueves reiteró su esperanza de que Estados Unidos mantuviera la “posición correcta” de oponerse a la independencia de Taiwán.

Sin embargo, Trump, que está bajo cierta presión bipartidista para continuar con el apoyo de Estados Unidos a Taiwán, aún no ha respondido públicamente a los comentarios del líder chino.