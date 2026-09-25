Indiana Fever derrotada por Lynx en el final de la temporada regular mientras Caitlin Clark registra el peor desempeño de su carrera

Caitlin Clark y las fiebres de Indiana se apagaron en el final de la temporada regular.

Indy no tuvo ninguna posibilidad el jueves por la noche cuando Minnesota Lynx, primer cabeza de serie, logró una derrota por 86-66. Los fanáticos de Fever también estaban viendo el enfrentamiento de Lynx con el fin de clasificar los playoffs.

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Con la derrota, las Fever se enfrentan a las campeonas defensores Las Vegas Aces, lideradas por la favorita al MVP, A’ja Wilson. Con una victoria, Indiana podría haberse enfrentado al Atlanta Dream.

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El martes, Indy se enfrentó a Lynx en casa y logró una victoria espectacular, en un momento propinándole a Minnesota su mayor déficit de la temporada.

Minnesota apagó todo el impulso de Indiana en la revancha, asegurando a Caitlin Clark dos puntos, el peor de su carrera, con 1 de 12 tiros (1 de 8 en el entretiempo) en 18 minutos de acción.

Las Fever entraron en la mitad perdiendo 62-32. Minnesota se quedó sin personal por segundo juego consecutivo con la sensación novata Olivia Miles nuevamente fuera por una lesión en la pantorrilla.

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El Lynx dio descanso a sus titulares durante la mayor parte de la segunda mitad del martes. Indiana aparentemente hizo lo mismo el jueves después de quedarse atrás por 30 en el tercer cuarto, limitando el tiempo de juego de Clark y viendo a Sophie Cunningham sin anotar durante 16 minutos.

Clark tuvo la oportunidad de convertirse en la primera jugadora de la WNBA en alcanzar los 900 puntos y 300 asistencias en una sola temporada. Entró al partido del jueves a sólo 11 puntos de la marca de 900 puntos, pero se quedó corta y terminó con dos puntos, tres asistencias y cuatro rebotes.

La derrota de Indiana empeoró cuando el centro titular Aliyah Boston fue descartado por una lesión en la parte inferior de la pierna derecha. Las Fever también perdieron al guardia Ty Harris, quien fue sacado de la cancha.

En el lado positivo de Indy, Kelsey Mitchell rompió el récord de triples de una sola temporada, alcanzando su número 135 de la temporada para superar a Rhyne Howard (134). Mitchell lideró al equipo con 10 puntos esa noche, aunque rompió su racha de juegos consecutivos con más de 20 puntos, terminando su racha en 27 juegos mientras Indiana termina la temporada regular con marca de 28-15.

La postemporada de la WNBA comienza el domingo.

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