Los controladores de tráfico aéreo supuestamente abandonaron el trabajo temprano antes del fatal accidente de Air Canada en LaGuardia | Noticias CBC

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El sindicato que representa a los controladores de tráfico aéreo estadounidenses ha reconocido las acusaciones de que dos miembros abandonaron temprano el trabajo poco antes de que un avión regional de Air Canada se estrellara en el aeropuerto de LaGuardia en marzo, matando a dos pilotos.

Los informes de los medios estadounidenses sugieren que la Administración Federal de Aviación de los EE. UU. está buscando despedir a los dos controladores de vuelo, quienes supuestamente registraron su salida aproximadamente una hora antes de que terminara su turno, dejando a un par de colegas en la torre LaGuardia sin respaldo.

La Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo confirmó las acusaciones, reportadas por primera vez por el Wall Street Journal el jueves, en un comunicado enviado por correo electrónico.

“NATCA está discutiendo activamente estas acusaciones con los líderes de la FAA. Creemos que esas discusiones son el foro apropiado para abordar el asunto”, dijo el sindicato.

La agencia federal estadounidense no ha abordado las acusaciones directamente, pero dijo que está “comprometida a responsabilizar a los empleados”.

“No comprometeremos la seguridad ni la eficiencia del Sistema Nacional del Espacio Aéreo”, dijo la FAA en un correo electrónico.

Poco después de las 11:30 pm ET del 22 de marzo, un controlador de tráfico aéreo autorizó a un avión de Air Canada Express a aterrizar menos de dos minutos antes de dar luz verde a un camión de bomberos para cruzar la pista activa. La colisión resultante dejó dos aviadores canadienses muertos y envió a más de 40 personas al hospital.

Las imágenes muestran al avión acelerando a lo largo de la franja salpicada de lluvia mientras el camión se cruza en su camino, desviándose demasiado tarde de un impacto que desató un rastro de humo y escombros mientras el avión patinaba más de 100 metros más, con su cabina destruida.

El controlador reconoció el peligro momentos antes y ordenó al camión que “se detuviera”, 12 veces en 10 segundos, pero no recibió respuesta.

VER | El conductor no se dio cuenta de que la orden de “alto” era para ellos: El conductor de LaGuardia no sabía que la advertencia ‘para, para, para’ era para ellos: NTSB Los investigadores estadounidenses dicen que el conductor del camión de bomberos que participó en la mortal colisión del mes pasado con un avión de Air Canada en el aeropuerto de LaGuardia no se dio cuenta de que el mensaje de radio “para, para, para” era para ellos, y que la falta de transpondedores en el camión también influyó.

Un informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE. UU. de abril encontró que las fallas del sistema y los problemas de comunicación desempeñaron un papel clave en el accidente.

Los expertos han elogiado a los pilotos, el quebequense Antoine Forest y el ontariano MacKenzie Gunther, que volaron para la aerolínea Jazz Aviation de Air Canada Express, por su rápido frenado que probablemente salvó vidas.