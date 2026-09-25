La gobernadora de Nueva Jersey pide la dimisión de su vicegobernadora por informe de ética

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, dijo el jueves por la noche que le dio al vicegobernador Dale Caldwell “hasta mañana” para renunciar después de que una investigación encontró que había violado la política estatal de ética y acoso.

“Hoy anuncio la conclusión y los hallazgos de una investigación independiente sobre las acusaciones relacionadas con el vicegobernador Dale Caldwell”, escribió Sherrill en X. “La investigación encontró que el vicegobernador participó en violaciones graves y repetidas de la política estatal y no cumplió con las responsabilidades de su cargo. Pido su dimisión y le doy hasta mañana para hacerlo”.

El estado dijo este mes que había contratado una firma de abogados para investigar las acusaciones contra Caldwell, un demócrata que fue elegido junto a Sherrill el año pasado, alegando que se había comportado de manera inapropiada con las mujeres.

El vicegobernador electo Dale Caldwell habla durante una conferencia de prensa sobre la transición del gobernador electo Mikie Sherrill, izquierda, a gobernador en Trenton el miércoles 5 de noviembre de 2025. Julian Leshay Guadalupe/USA Today Network vía archivo Reuters

Sherrill dijo que las “faltas éticas de Caldwell persistieron a pesar de múltiples advertencias y capacitaciones”.

“La conclusión fundamentada de acoso sexual es extremadamente preocupante. He visto de primera mano cómo una cultura hostil puede socavar la capacidad de todos para tener éxito. Es insidioso y rompe la confianza dentro de una organización”, afirmó.

Sherrill dijo que la investigación “examinó completamente la evidencia, siguió los hechos y protegió la privacidad de todos” y que la renuncia de Caldwell “es necesaria y en el mejor interés de los residentes de Nueva Jersey”.

Los abogados de Caldwell, que ha negado las acusaciones, dijeron en un comunicado el jueves por la noche que “disputaron firmemente los tres hallazgos de la investigación”, ya que sus conclusiones “van más allá de lo que respalda la evidencia”.

“Este proceso innecesariamente prolongado y unilateral careció del debido proceso necesario que debería tener cada ciudadano de este estado”, dijo Thomas Calcagni, abogado de Caldwell.

Calcagni dijo que a Caldwell “no se le brindó una oportunidad significativa para abordar cada una de estas acusaciones anónimas ni ofrecer testigos fácilmente identificables que poseyeran un conocimiento más pertinente y de primera mano de los eventos en cuestión”.

El informe de 61 páginas encontró que Caldwell acosó sexualmente a una joven empleada y a su amiga. También se descubrió que Caldwell había violado las reglas de ética estatal al usar su cargo para tratar de promover a un empleado estatal con quien tuvo una relación romántica “en múltiples ocasiones”, sin revelar la relación.

También violó las reglas de ética al adoptar la práctica de llevar invitados personales a eventos con entradas sin pagar ni reembolsar las entradas, según el informe.

El líder republicano del Senado estatal, Anthony M. Bucco, dijo en un comunicado el jueves que los hallazgos de la investigación fueron “profundamente decepcionantes”.

“Esta situación ha durado demasiado tiempo, y si él no acepta renunciar, la Legislatura debería seguir los protocolos necesarios para resolver este asunto de una vez por todas”, dijo Bucco.

Caldwell es apenas el cuarto vicegobernador en la historia de Nueva Jersey, ya que el cargo fue establecido mediante referéndum en 2005. Incluye la responsabilidad de asumir el cargo de gobernador cuando el gobernador está ausente, lo que Caldwell ha hecho en numerosas ocasiones desde que comenzó la investigación.

Caldwell es también secretario de Estado de Nueva Jersey y supervisa las elecciones, un papel fundamental a medida que se acercan las elecciones de mitad de período en noviembre.