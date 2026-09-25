Día 3 de la AGNU: Netanyahu defiende a Israel mientras los delegados se retiran

El líder de Nepal dijo que las recientes inundaciones sirven como una “advertencia al mundo” sobre el cambio climático Imagen: Ryan Murphy/Getty Images/AFP

Cuatro semanas después de que catastróficas inundaciones repentinas devastaran Nepal, el joven primer ministro del pequeño país del Himalaya subió al podio de la Asamblea General de la ONU para advertir a los líderes sobre el impacto de un mundo en calentamiento.

“Me gustaría poder estar aquí hoy simplemente para hablar sobre desarrollo, democracia, paz y las esperanzas de una nación joven. En cambio, debo hablar sobre muerte y destrucción de proporciones épicas”, dijo Balendra Shah al comenzar su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el jueves.

El líder de Nepal pide cooperación internacional para proteger el Himalaya

El líder nepalés enfatizó que los peligros del cambio climático trascienden las fronteras nacionales y defendió una mayor cooperación internacional para proteger el Himalaya.

“Los Himalayas no son periféricos al planeta. Son parte del sistema de soporte de vida del planeta”, dijo Shah, proponiendo el establecimiento de un “Mecanismo de Resiliencia Climática del Himalaya”, que según dijo sería liderado por Nepal, India y China.

Shah explicó que el mecanismo ayudaría a los países a compartir conocimientos y datos satelitales, así como a monitorear los lagos glaciares que representan una amenaza. También pidió sistemas conjuntos de alerta temprana más fuertes y asistencia transfronteriza coordinada en caso de desastre.

“Dejemos que el Himalaya se convierta en un laboratorio de cooperación internacional, en lugar de una frontera de información fragmentada”, afirmó el primer ministro.

El líder de Nepal dice que su país está pagando el precio del cambio climático

Shah señaló que su país sólo contribuye con menos del 0,1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

“Nosotros no creamos esta crisis. Sin embargo, estamos pagando un precio colosal por ella”, dijo, añadiendo que no culpaba a ninguna nación o continente.

“No estamos aquí para convertir el cambio climático en otro campo de batalla geopolítico. Estamos aquí para pedir a todos que vuelvan a comprometerse con la responsabilidad compartida y la solidaridad”, afirmó Shah.

Nepal busca subvenciones, no préstamos, para recuperarse de las inundaciones

El primer ministro nepalés enfatizó los principios de “Responsabilidad, Reparación y Resiliencia” y pidió apoyo basado en subvenciones en lugar de préstamos.

Shah dijo que las naciones vulnerables no deberían verse obligadas a asumir deuda adicional para recuperarse de catástrofes climáticas.

“Cuando un desastre provocado por el clima destruye la infraestructura de un país pobre, la respuesta no puede ser simplemente otro megapréstamo o un mosaico de pequeñas subvenciones. Necesitamos un apoyo adecuado del mundo en forma de subvenciones”, afirmó.

Shah, de 36 años, fue el jefe de gobierno más joven en hablar en la 81ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.