El portero de los Winnipeg Jets, Connor Hellebuyck, hace pública su solicitud de intercambio | Noticias CBC

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El portero de los Winnipeg Jets, Connor Hellebuyck, que ganó una medalla de oro olímpica junto con tres trofeos Vezina como mejor guardameta de la NHL, ha solicitado públicamente un intercambio.

Los periodistas y aficionados al hockey llevan meses especulando sobre el futuro de la estrella. Confirmó en un comunicado distribuido por su agente el jueves por la tarde que solicitó en privado un intercambio a los Jets hace varios meses.

Hellebuyck dijo que ha “tratado de manejar la situación de manera silenciosa y respetuosa, mientras le da tiempo a la organización para explorar sus opciones”.

“A medida que se acerca el campo de entrenamiento, sentí que era importante confirmar públicamente mi solicitud”, decía su comunicado, y agrega que cree que “seguir adelante es el mejor camino a seguir” para él y su familia.

“Aprecio todo lo que los fanáticos de los Winnipeg Jets han significado para mí a lo largo de mi carrera y espero que se pueda llegar pronto a una solución”.

Hellebuyck, de 33 años, es de Michigan. En una hazaña poco común, fue nombrado jugador más valioso de la liga y mejor portero después de la temporada 2024-25 de la NHL, cuando los Jets terminaron con el mejor récord de la liga por primera vez en la historia de la franquicia.

El gerente general de los Jets, Kevin Cheveldayoff, dijo en un comunicado el jueves por la tarde que no tenía ninguna actualización sobre el futuro de su portero estrella con el equipo.

Hellebuyck “ha sido abierto con nosotros sobre su deseo de un cambio”, dijo Cheveldayoff, calificando al portero como “una parte importante de la organización Winnipeg Jets durante muchos años”.

“Tenemos un enorme respeto por lo que ha logrado aquí” y el equipo “continuará trabajando en la situación de manera reflexiva”, dijo.

Hellebuyck dijo en su declaración que nunca olvidará cuando los Jets lo seleccionaron en la quinta ronda (130 en general) del draft de la NHL en junio de 2012.

“Di todo lo que tenía desde ese momento para demostrar que los Jets tomaron la decisión correcta”, se lee en parte de su declaración.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio a Hellebuyck –quien hizo 41 salvamentos en 42 tiros para Estados Unidos en el juego por la medalla de oro olímpica contra Canadá en los Juegos de Invierno Milano-Cortina a principios de este año– la Medalla Presidencial de la Libertad en Washington, DC, a principios de este año. La medalla es el honor civil más alto para los ciudadanos estadounidenses.

Hellebuyck ha sido finalista del Trofeo Vezina en cinco ocasiones.