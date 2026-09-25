Médico pediatra de Pittsburgh muere apuñalado y su esposa resulta herida en un ataque mientras dormían

Un médico pediatra de Pittsburgh murió y su esposa resultó herida cuando fueron brutalmente apuñalados mientras dormían en su cama, dijo la policía el jueves.

La policía acudió a una casa en Edgewood el jueves poco después de la medianoche y encontró a Idris Evans, de 46 años, y a su esposa con “múltiples heridas de arma blanca”, dijo la policía del condado de Allegheny.

Evans, médico pediátrico de cuidados intensivos del Hospital Infantil del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, fue trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto, dijo la policía.

Su esposa también fue trasladada a un hospital y permanece en estado crítico.

Durante una búsqueda, los detectives encontraron a Elijah Hemingway, de 32 años, detrás de una casa cercana, con “laceraciones en la mano”, dijo la policía. Fue detenido y trasladado a un hospital de la zona para recibir tratamiento.

Los registros judiciales muestran que Hemingway está esperando una audiencia preliminar por cargos de homicidio criminal, agresión agravada, robo, allanamiento de morada y posesión de instrumentos delictivos.

En el hospital, la esposa de Evans dijo a las autoridades que ella y su esposo se despertaron cuando un hombre los apuñaló con un cuchillo de cocina. Ella describió al hombre como “psicótico”, diciendo que repetidamente “hizo declaraciones sobre ‘Dios’ y ser ‘Dios'”, según el denuncia penal. También describió al hombre en ropa interior.

El superintendente adjunto de la policía del condado de Allegheny, Victor Joseph, dijo en una conferencia de prensa el jueves que la policía está investigando si Evans y Hemingway podrían haberse conocido.

“La esposa cree que escuchó a su marido decir un nombre, Elijah, pero tampoco tiene claro si el actor se identificó por su nombre, así que todavía estamos investigando eso”, dijo Joseph.

La esposa de Evans indicó que ella misma no conocía al sospechoso, dice la denuncia.

Dijo que el hombre también utilizó otros objetos de su dormitorio como armas y que ella y su marido se defendieron lo mejor que pudieron. Ella logró gritar a sus hijos, de 8 y 12 años, que huyeran y fueran a la casa de su vecino, según la denuncia. Los niños resultaron ilesos, dijo la policía.

La esposa de Evans dijo que el hombre le exigió las llaves del auto y que ella se las dio, según el documento.

La esposa de Evans, quien fue apuñalada varias veces, corrió a la casa de un vecino en busca de ayuda y llamó al 911, según la denuncia.

Cuando la policía llegó a la casa de la pareja, encontraron a Evans en el piso del dormitorio del tercer piso, con “múltiples puñaladas graves y laceraciones en el tronco”, dice la denuncia. Había una gran cantidad de lo que se creía era sangre en el suelo y las paredes del dormitorio, que estaba en desorden y con objetos derribados.

En el baño del tercer piso, la policía encontró un cuchillo de cocina grande, también con presunta sangre, dice la denuncia.

La puerta trasera de la casa fue encontrada abierta y con sangre en el pomo. Los oficiales también notaron una ventana de la cocina abierta con sospecha de sangre en su base y una “herramienta múltiple estilo Leatherman cerca”, dice el expediente.

Cuando la policía llegó a la casa de la pareja, encontraron al Dr. Idris Evans en el piso del dormitorio del tercer piso de la pareja, con “múltiples heridas de arma blanca graves y laceraciones en el tronco”. WPXI

En una entrevista con la policía, Hemingway dijo que Evans lo había invitado a la residencia horas antes y lo había dejado entrar cuando llegó en su bicicleta, dice la denuncia. Sin embargo, no se encontró ninguna bicicleta en la propiedad, dice.

Hemingway afirmó que Evans lo atacó con un cuchillo y que se produjo un altercado físico entre él y ambas víctimas en el dormitorio del tercer piso, según la denuncia. Hemingway dijo que durante la lucha fue apuñalado por la espalda, dice. No tenía ninguna herida visible más allá de las manos, dice la denuncia.

Él permanece en el hospital. No quedó claro de inmediato si tiene un abogado.

Joseph dijo que Hemingway no vive en el área de Edgewood y que no tenía información de inmediato sobre si Hemingway tenía antecedentes penales. La investigación continúa.

La muerte de Evans ha sacudido a la comunidad médica local. Además de trabajar como médico, Evans fue profesor asistente de medicina de cuidados críticos en la Universidad de Pittsburgh.

La escuela y el hospital están “profundamente entristecidos por la trágica pérdida del Dr. Idris Evans”, dijo un portavoz del hospital en un comunicado.

â€œDra. Evans fue un cuidador dedicado y un miembro valioso de nuestra comunidad hospitalaria y universitaria. Nuestros pensamientos están con su familia, sus seres queridos y sus colegas durante este momento difícil. Pedimos que se respete su privacidad”, dice el comunicado.