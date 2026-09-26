Siga, mire, únase: la aplicación BBC Sport es imprescindible para todos los fanáticos

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Primera división escocesa:

Aberdeen | Celta | Dundee | Dundee Unido | Falkirk | Corazón de Midlothian | Hiberniano | Kilmarnock | Madrewell | Guardabosques | San Johnstone | San Mirren

Campeonato:

Ciudad de Birmingham | Rovers de Blackburn | Vagabundos de Bolton | Ciudad de Bristol | Burnley | Ciudad de Cardiff | Charlton Atlético | Condado de Derby | ciudad de lincoln | Middlesbrough | Millwall | Ciudad de Norwich | Portsmouth | Extremo norte de Preston | Guardabosques del parque de Queens | Sheffield United | Southampton | avivar la ciudad | Ciudad de Swansea | Watford | West Bromwich Albión | West Ham United | Wolverhampton Wanderers | Wrexham

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