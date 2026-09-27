Florida deja caer una impresionante actuación ofensiva para lograr una gran victoria sobre la No. 4 Ole Miss

Después de uno de los juegos más intensos y emocionalmente de la temporada contra su ex entrenador Lane Kiffin y LSU, Ole Miss viajó al Pantano para enfrentarse a los Florida Gators.

Claro, la intensidad al comenzar el juego no era como la semana anterior, pero Florida siempre iba a ser un desafío, llegando como el equipo número 21 de la nación, con Ole Miss apareciendo en Gainesville en el número 4.

Sin embargo, al principio, todo era Florida.

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El corredor de los Gators, Jadan Baugh, abrió el marcador con una carrera corta hasta la zona de anotación. El pateador Patrick Durkin añadió el punto extra y colgó otros tres puntos en el tablero con un gol de campo más adelante en el cuarto.

Ole Miss finalmente sacó su cero del tablero con un gol de campo al comienzo del segundo cuarto y otro al final.

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Desafortunadamente para Ole Miss, esos dos goles de campo intercalaron otro touchdown terrestre para Baugh, y los Gators tomaron una ventaja de 17-6 en el vestuario en el medio tiempo.

La segunda mitad es cuando la ofensiva realmente empezó a calentarse.

Trinidad Chambliss, quien llamó a Ole Miss, anotó un touchdown por tierra en la primera serie del equipo de la mitad. Sin embargo, Florida respondió de inmediato con un touchdown terrestre del corredor Duke Clark.

Se trataba del juego terrestre. Florida registró 302 yardas terrestres, con Baugh y Clark corriendo más de 100 yardas cada uno, lo que la convierte en la primera vez que dos Gators lo hacen en el mismo juego desde 2022.

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Florida lideró todo el juego y realmente se alejó en el último cuarto, en el que se produjo el único pase de touchdown de sus siete viajes a la zona roja ese día.

La ofensiva de los Gators ha sido impresionante, sumando más de 50 puntos en todos los juegos menos uno esta temporada, pero este fue uno que realmente les llamará algo de atención…

¿Ese partido en el que no lograron alcanzar la marca de los 50 puntos? Eso fue el fin de semana pasado contra Auburn, en el que anotaron unos miserables 44 puntos.

Florida no había vencido a un equipo entre los 5 primeros desde la victoria sobre Georgia en 2020, y no hay duda de que esta victoria revolucionará la clasificación.

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A continuación, los Gators centrarán su atención en los Tigres de Missouri No. 19, mientras que Ole Miss buscará recuperarse en un par de semanas contra Vanderbilt.