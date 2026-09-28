Trump quiere eliminar una pregunta sobre raza en el censo. Repasamos la historia

La administración Trump quiere dejar de preguntar sobre raza y origen étnico en el próximo censo estadounidense. Desde 1790, el tema se ha utilizado para excluir a personas de color y, más recientemente, para incluirlas.

Transcripción



AYESHA RASCOE, PRESENTADORA:

La administración Trump está proponiendo algunos cambios importantes para el próximo censo estadounidense. Uno de ellos es dejar de utilizar el recuento nacional de personas para producir estadísticas sobre la raza y el origen étnico de las personas. Sería una medida sin precedentes porque la raza ha sido parte del censo de EE. UU. desde el primero en 1790. Para hablar sobre esta complicada historia, nos acompaña el corresponsal del censo de NPR, Hansi Lo Wang. Buenos días, Hansi.

HANSI LO WANG, BYLINE: Buenos días, Ayesha.

RASCOE: Ahora estamos hablando de más de 200 años de historia. ¿Por qué el gobierno lleva tanto tiempo controlando la raza y el origen étnico?

WANG: Bueno, siempre que hablamos de este recuento una vez por década, de lo que realmente estamos hablando es de poder. Y durante casi dos siglos, la raza fue parte del censo estadounidense para convertirla en una herramienta para excluir a las personas de color y concentrar el poder entre los blancos. Y en décadas más recientes, hubo un cambio importante que convirtió el censo en una herramienta más para la inclusión y la justicia racial. Y ahora, con esta nueva propuesta de la administración Trump, es posible que estemos en otro punto de inflexión.

RASCOE: Entonces, volviendo al primer censo del país en 1790, ¿por qué entonces se incluyó la raza en el conteo? ¿Se trataba de esclavitud?

WANG: Sí. Esto se remonta a lo que se conoce como el Compromiso de las Tres Quintas partes entre los redactores originales de la Constitución. Se les ocurrió un sistema para establecer el Congreso y el Colegio Electoral de acuerdo con lo que se conoce como recuentos de prorrateo del censo, y los redactores blancos libres del Norte se opusieron a incluir a los cientos de miles de personas esclavizadas de ascendencia africana -principalmente en el Sur- porque habría dado a los estados del Sur más poder político. Y al final, los redactores decidieron llegar a un compromiso. Una persona esclavizada se contaría como tres quintas partes de una persona libre o contratada. Y los redactores también deciden que, cito, “los indios que no pagan impuestos deberían ser excluidos de esos cargos”.

RASCOE: Entonces, ¿cuándo cambió esto? – Por ejemplo, cómo el censo contaba a los esclavos y a los nativos americanos.

WANG: Bueno, 80 años después del primer censo de Estados Unidos, el gobierno comenzó a contar, cito, “el número total de personas en cada estado”. Y eso se debió a que la 14ª Enmienda se promulgó después de que la Guerra Civil puso fin a la esclavitud en los Estados Unidos. Pero para muchos nativos americanos, la exclusión del reparto censal cuenta, y eso continuó durante 150 años hasta el censo de 1940.

RASCOE: Entonces el censo se utilizó para excluir a los nativos americanos y a los esclavos. ¿Qué pasa con otras personas de color?

WANG: Bueno, un ejemplo es la categoría del censo estadounidense llamada chino. Se agregó al censo de 1870 y el gobierno de la época lo utilizó como categoría general para las personas de ascendencia asiática. Y esto fue justo después de que miles de trabajadores vinieran de China para ayudar a construir el Ferrocarril Transcontinental. Y más tarde el Congreso utilizó recuentos de población para esta y otras categorías al redactar leyes para restringir la inmigración procedente de China y otros países asiáticos.

Y si nos remontamos a la década de 1940, después de que Japón atacara Pearl Harbor, los líderes militares estadounidenses utilizaron números del censo para ayudar a determinar dónde vivían los estadounidenses de origen japonés en la costa oeste para poder sacarlos de sus hogares y encarcelarlos injustamente.

RASCOE: Claramente, el censo se utilizó para la exclusión durante mucho tiempo. ¿Cuándo fue ese punto de inflexión en el que se convirtió en una herramienta de inclusión?

WANG: Era la década de 1960, cuando a las personas se les permitió por primera vez informar su raza para el censo. Y esto también ocurrió, por supuesto, durante el Movimiento por los Derechos Civiles, y ayudó a galvanizar esta idea de utilizar las estadísticas para combatir el racismo y la inequidad racial a través de la formulación de políticas. Estamos hablando de políticas de acción afirmativa.

Sabes, debo señalar que este censo no se trata solo de políticas inestables. También ayuda a orientar billones en financiación federal para servicios públicos. Y la gente de color había sido subestimada durante décadas. Por eso ha habido un impulso continuo, particularmente entre los grupos de derechos civiles, para obtener recuentos más precisos.

RASCOE: Bueno, volvamos al día de hoy. Esta administración Trump tiene una propuesta para prohibir las preguntas del censo sobre raza y etnia. ¿Cuál es el argumento de la administración para este cambio?

WANG: Bueno, repito, se trata de una propuesta y, si se convierte en un plan finalizado, espero demandas judiciales. Pero la administración Trump argumenta que hay, cito, “una menor necesidad de información sobre la raza y el origen étnico de las personas”. Y esta es una administración que ha atacado los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión y ha presionado para desmantelar las leyes de derechos civiles.

Y vale la pena señalar que esta propuesta llega justo cuando la Oficina del Censo ha estancado los planes para implementar una nueva categoría para las personas de ascendencia de Medio Oriente o Norte de África, muchas de las cuales se han opuesto durante décadas a la política del gobierno de Estados Unidos de categorizarlas automáticamente como blancas.

RASCOE: Ese es Hansi Lo Wang de NPR. Muchas gracias por traernos esta historia.

WANG: De nada.

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