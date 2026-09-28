Irán está “totalmente preparado” para que se reanude la guerra, pero la diplomacia aún no ha terminado, dice el Ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi

El Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que su país está preparado para reanudar los combates con Estados Unidos, pero aún no ha abandonado la diplomacia después de que el presidente Donald Trump rechazó públicamente una propuesta para reabrir el Estrecho de Ormuz.

“Estamos totalmente preparados para el momento en que se reanude la guerra y, repito, nos mantenemos firmes frente a cualquier nueva agresión, incluso si se trata de una guerra apocalíptica”, dijo Araghchi al programa “Meet the Press” de NBC News el domingo, cuando se le preguntó sobre un informe del Wall Street Journal de que Trump podría intentar reanudar los bombardeos después de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos. “Al mismo tiempo, estamos preparados para la diplomacia. Depende del presidente Trump elegir”.

Irán había ofrecido un acuerdo la semana pasada para reabrir el estrecho y reanudar el paso marítimo normal a través del crítico punto de estrangulamiento del petróleo en siete días, como parte de un plan transmitido a Estados Unidos a través del mediador Qatar al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Trump dijo el sábado que había rechazado esa propuesta y dijo a los periodistas: “Rechacé su acuerdo. Quieren llegar a un acuerdo en el que abran el estrecho inmediatamente porque están perdiendo muchísimo”.

Araghchi dijo el domingo a la moderadora Kristen Welker que, a pesar de los comentarios públicos de Trump, el rechazo aún no había sido comunicado oficialmente a Irán a través de mediadores.

Reafirmó que Irán estaba dispuesto a reabrir el estrecho como parte de un acuerdo para poner fin al conflicto y añadió que, a cambio, “queremos que nuestro dinero, nuestros activos, que están ilegalmente congelados, sean liberados”. Queremos poder vender nuestro petróleo”.

Petroleros iraníes frente a Bandar Abbas, Irán, en el Estrecho de Ormuz este mes. Fatemeh Bahrami / Anadolu vía Getty Images

Araghchi dijo que las condiciones “no eran nuevas” y eran cosas a las que Estados Unidos ya se había comprometido anteriormente, refiriéndose al memorando de entendimiento que los dos países firmaron en junio y que establecía planes para un alto el fuego temporal. Ese acuerdo colapsó pocos días después de que se intercambiaran nuevos ataques.

“Si nos preguntas, no hay ninguna razón por la que debamos volver a la diplomacia”, dijo Araghchi. “Pero todavía estoy intentando la diplomacia porque creo que no deberíamos perder ninguna oportunidad de lograr la paz”.

“No nos importan las elecciones de mitad de período en Estados Unidos”, añadió el funcionario iraní. “Nos preocupamos por nuestros intereses nacionales”.

Antes de la entrevista de Araghchi, el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo a “Meet the Press” que el acuerdo fue rechazado por “varias razones”, sugiriendo que Estados Unidos no podía permitir que Irán “tenga acceso a miles de millones en fondos congelados”.

Waltz dijo: “Creo que este fue un intento bastante cínico de poner sobre la mesa algo que sabían que era inaceptable, pedir la liberación del bloqueo, las sanciones, las sanciones internacionales y el acceso a miles de millones en activos”.

También cuestionó “quién toma las decisiones en Irán en este momento”, y agregó que el país había violado el pasado memorando de entendimiento al atacar el transporte marítimo internacional.

“Creo que es de sentido común que el presidente no tenga mucha confianza esta vez después de que lo intentáramos hace unos meses”, añadió Waltz. “Lo que puedo decirles es que el presidente dejará todas las opciones sobre la mesa para garantizar que el mundo esté a salvo de que Irán mantenga al mundo como rehén con un arma nuclear”.

Cuando se le preguntó qué acuerdo aceptaría Trump, Waltz dijo: “No voy a negociar por el presidente”.

“Se trata de mantener a la próxima generación a salvo de que Irán amenace al mundo con un arma nuclear”, añadió.

Trump dijo la semana pasada que todavía estaba considerando si “aniquilar” a Irán o llegar a un acuerdo.

“Creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones porque no tiene sentido que no lo hagan”, dijo Trump. “Están esperando a ver cómo me va en las elecciones de mitad de período”.

Las encuestas muestran que los demócratas tienen una ventaja de cara a las elecciones intermedias de noviembre. La última encuesta de NBC News Decision Desk encontró que el 31% de los encuestados aprobaba el manejo de Trump de la guerra de Irán, mientras que el 69% lo desaprobaba.