El presidente serbio, Aleksandar Vucic, anuncia su dimisión, pero se postulará para primer ministro en las elecciones anticipadas

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, anunció el domingo que renunciaría a su cargo para postularse para primer ministro en las próximas elecciones anticipadas de octubre.

Desde el palacio presidencial de Belgrado, Vucic se dirigió a sus seguidores: “Dimito como presidente”.

“Mañana por la mañana entregaré mis funciones al presidente del Parlamento”, añadió. “Esta es mi última noche en este edificio”, declaró Vucic.

“Os serví fielmente. Serví a todos vosotros, y a nuestra patria Serbia, de forma honorable y honesta durante mi mandato presidencial”, dijo Vucic a sus seguidores. “La lucha apenas comienza”, añadió.

Dominando la política serbia

La Constitución serbia prohíbe a Vucic buscar un tercer mandato. Cumplía su segundo mandato y habría dejado el cargo en mayo de 2027.

Este hombre de 56 años, que tiene vínculos con el nacionalismo serbio y fue ministro durante la administración de Slobodan Milosevic, ha dominado la política serbia durante más de una década.

Los partidarios de Vucic lo elogian por su estabilidad, su compromiso declarado con los proyectos de desarrollo en Serbia y su patriotismo, en un país eclipsado durante mucho tiempo por la guerra de la década de 1990 y el posterior aislamiento internacional.

Los opositores, sin embargo, han criticado lo que consideran tendencias cada vez más autoritarias y un gobierno acusado de corrupción endémica.

En el extranjero, Vucic ha tenido que hacer malabarismos con los intereses contrapuestos de las aspiraciones de su país a la Unión Europea y sus estrechos vínculos con Rusia.

La oposición había buscado elecciones anticipadas

A principios de septiembre, Vucic convocó a elecciones anticipadas para octubre. Citó como motivo “las grandes turbulencias en la escena política interna”.

Vucic se refería al movimiento político y al importante revés para su gobierno que fue desencadenado por una tragedia en Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia. En noviembre de 2024, se derrumbó el toldo de una estación de ferrocarril recién reconstruida en Novi Sad, matando a 16 personas.

El desastre desencadenó protestas en todo el país por parte de estudiantes y la oposición. Exigieron rendición de cuentas para los responsables del desastre, transparencia en la contratación pública, el fin de la corrupción sistémica y una votación parlamentaria anticipada.

El gobierno de Vucic negó repetidamente las acusaciones, pero aún así, varios funcionarios, incluidos dos ministros, fueron arrestados o dimitieron después del incidente. Las próximas elecciones anticipadas pondrán a prueba la popularidad y la supervivencia política de Vucic.

Editado por: Srinivas Mazumdaru, Wesley Dockery

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