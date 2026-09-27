La reacción contra los centros de datos pone a prueba las ambiciones de IA de Europa

Al igual que las centrales eléctricas alimentadas con carbón y las turbinas eólicas, pocas personas realmente quieren un centro de datos en su patio trasero. Pero sí quieren utilizar sus servicios. Mientras se desarrolla un debate global sobre los peligros potenciales de la inteligencia artificial, también hay muchas discusiones locales sobre dónde exactamente se deben construir los centros de datos necesarios para entrenar y ejecutar la IA.

Este es actualmente un problema importante en Europa, donde muchos gobiernos y empresas han decidido que preferirían almacenar datos en Europa en lugar de en Estados Unidos, que es el líder mundial en informática. Pero una mayor soberanía digital en Europa significará un mayor consumo de los recursos del continente.

Según el Ministerio de Economía alemán, por cada kilovatio-hora de electricidad consumida, se utiliza una media de entre 0,4 y 4,4 litros (0,8 y 9,3 pintas) de agua para enfriar los centros de datos., con el agua evaporándose o desviándose de regreso a los tanques en un estado calentado.

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Consumo masivo de agua

El verano que acaba de terminar fue el más caluroso jamás registrado en Europa: en algunas áreas, el uso del agua estaba restringido para los residentes, la agricultura e incluso las plantas de energía nuclear. Se espera que los veranos sean más cálidos, por lo que muchos se preguntan sobre el consumo potencial de agua de los centros de datos en el futuro.

También les preocupa el elevado consumo eléctrico de los centros. Fingrid, el operador de la red nacional de Finlandia, pronosticó recientemente que el consumo de electricidad aumentaría casi un 40% si todos los proyectos con acuerdos de conexión firmados se implementaran en su totalidad.

Esta semana, la Comisión Europea anunció un nuevo plan para que los centros de datos aumenten la transparencia en su uso de energía y agua. Aquellos con una capacidad superior a 500 kW recibirán una calificación de eficiencia que también tendrá en cuenta su contribución a la red, como la reutilización del calor residual. “Triplicar la capacidad de nuestros centros de datos no puede significar triplicar la presión sobre nuestras redes, nuestras facturas de agua y energía”, afirmó Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una transición limpia, justa y competitiva.

Actualmente se están construyendo varios centros de datos en Europa Imagen: Maksim Zabarovskii/imageBROKER/Picture Alliance

Centros de datos en centros urbanos y zonas rurales

Los centros de datos más potentes de Europa se han construido principalmente cerca de las principales ciudades de Frankfurt, Londres, Amsterdam, París y Dublín (FLAP-D) debido a su alta conectividad, proximidad a usuarios y empresas, y ecosistemas bien establecidos con ingenieros especializados y cadenas de suministro seguras.

Sin embargo, según un informe del grupo inversor CBRE, la situación está cambiando a medida que estos mercados enfrentan limitaciones de infraestructura eléctrica y de red. Se están construyendo nuevos centros de datos en la ciudad holandesa de Groningen, en Barcelona en España o en la capital belga, Bruselas, así como en zonas más rurales.

Y mientras esto sucede, cada vez hay más protestas, tanto en línea como fuera de línea. A principios de este mes, cientos de personas se presentaron a una protesta frente a las oficinas del gigante tecnológico Google en la ciudad austriaca de Linz, manifestándose contra sus planes ya avanzados de construir un centro de datos en la pequeña ciudad de Kronstorf.

Cientos de personas protestaron contra un centro de datos de Google diciendo que la IA necesitaba democracia Imagen: APA-Images/Picture Alliance

A principios de este mes, la exitosa autora irlandesa Sally Rooney lideró con éxito una campaña para revocar el permiso de planificación para un centro de datos propuesto en la aldea de Killala, argumentando que violaría la política climática nacional.

Mientras tanto, en el centro de Francia, varios funcionarios electos en el pueblo de Etrechet han dimitido por los planes de Google de construir un enorme centro de datos que, a plena capacidad, requeriría entre 880 megavatios y 1,1 gigavatios de electricidad o el equivalente a la producción total de una planta de energía nuclear. La alcaldesa de Etrechet, Florence Laurent, dijo al diario francés El mundo que dimitía por “un sentimiento de impotencia, ya que el pueblo no tiene poder de decisión” sobre el proyecto.

Algunos operadores de centros de datos sostienen que las instalaciones se pueden construir de tal manera que ahorren energía. Según se informa, un gran centro de datos que se está construyendo actualmente en Marsella utilizará un sistema de refrigeración que requiere un 30% menos de energía y no consume agua.

Otros centros de datos, por ejemplo en Escandinavia, aprovechan el calor residual de los servidores y lo canalizan a través de intercambiadores de calor y bombas a las redes de calefacción urbana.

Esta primavera, la empresa energética alemana E.ON publicó los resultados de una encuesta que encontró que casi tres cuartas partes de las personas tendrían más probabilidades de acoger centros de datos cerca de áreas residenciales si alimentaran su calor residual a la red de calefacción.

Los centros de datos enfrentan reacciones violentas de las comunidades estadounidenses Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Los operadores de centros de datos también argumentan que las instalaciones pueden servirAal público conectando las baterías que normalmente proporcionan energía de respaldo a las redes locales para que haya un servicio ininterrumpido en caso de cortes de energía o en momentos de máxima demanda.

Para los defensores de la construcción de más centros de datos en Europa, las instalaciones no sólo contribuyen a la soberanía digital del continente sino que también ayudan a fortalecer la independencia energética.

Monir Ghaedi contribuyó a este artículo, que fue traducido del alemán.