OPINIÓN: El discurso de Trump en la ONU, un marcado contraste con los presidentes anteriores

alternar título

Chip Somodevilla/Getty Images/Getty Images Norteamérica

El mundo tomó nota cuando el presidente Trump dijo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana que se había preguntado si debía llegar a un acuerdo con Irán o…

“¿Aniquilo a la República Islámica…?

“¿Los conduzco al infierno sin posibilidad de supervivencia y sin esperanza de grandeza o generaciones futuras?”

Esas palabras parecen especialmente prohibitivas para un líder que puede ordenar a los ejércitos que marchen y los misiles que vuelen.

El 6 de agosto de 1945, el presidente Harry Truman dijo al mundo que Estados Unidos había lanzado la primera bomba atómica sobre Hiroshima, Japón. Mató instantáneamente a unas 70.000 personas. Unos 40.000 más murieron días después en Nagasaki, y decenas de miles más a causa de enfermedades por radiación en los días, semanas, meses y años posteriores.

En su discurso en el que anunció el ataque nuclear a Hiroshima, el presidente Truman lo llamó “un aprovechamiento del poder básico del universo” y añadió advertencias sobre “proteger al mundo del peligro de una destrucción repentina”.

Desde entonces no se han utilizado armas nucleares en la guerra. Y los sucesores de Truman han sido mesurados cuando hablan de ellos. Como dijo el presidente Ronald Reagan, “una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar”.

Cuando el presidente John F. Kennedy ordenó a los barcos estadounidenses bloquear a Cuba para impedir que la Unión Soviética instalara misiles nucleares en 1962, dijo a los estadounidenses: “No nos arriesgaremos prematura o innecesariamente a los costos de una guerra nuclear mundial en la que incluso los frutos de la victoria serían cenizas en nuestra boca”.

En 1974, el presidente Gerald Ford dijo ante la Asamblea General de la ONU: “Una realidad muy cruda ha moderado las acciones de Estados Unidos durante décadas y ahora debe moderar las acciones de todas las naciones. La prevención de una guerra a gran escala en la era nuclear se ha convertido en responsabilidad de todos. El conflicto regional de hoy no debe convertirse en el desastre mundial del mañana”.

Y en 2017, el presidente Obama visitó el Parque de la Paz que ahora se encuentra en Hiroshima y dijo: “Entre aquellas naciones como la mía que poseen arsenales nucleares, debemos tener el coraje de escapar de la lógica del miedo y buscar un mundo sin ellos”.

Todas palabras fuertes de presidentes que juraron proteger a Estados Unidos. Tan fuertes y mesurados, podrían haber sentido que no era necesario agregar amenazas de aniquilación y “ninguna posibilidad de supervivencia…”