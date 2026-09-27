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Millones de personas se preparan para una rara tormenta de otoño en la costa este

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Gabriel Sánchez
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Millones de personas se preparan para una rara tormenta de otoño en la costa este

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NBC Noticias AHORA

Millones de personas en el noreste se están preparando para una rara tormenta del noreste en septiembre que traerá fuertes vientos y fuertes lluvias a la región. Se espera que la poderosa tormenta cree condiciones peligrosas en partes de la costa este durante el fin de semana.26 de septiembre de 2026

  • Una fuerte tormenta de nieve azota partes de la costa este

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