Madre de mujer encontrada colgada de un árbol conmocionada cuando la policía dice que el cuerpo fue preparado

Advertencia: esta historia contiene detalles inquietantes.

La madre de una mujer encontrada colgada de un árbol en Mississippi habló de su conmoción después de que las autoridades dijeran que creían que su hija estaba muerta antes de que su cuerpo fuera colocado en la escena del crimen supuestamente “montada”.

Tasia Fortune, de 29 años y madre de cuatro hijos, fue encontrada colgada de un árbol en una casa abandonada en Jackson en agosto.

El descubrimiento provocó temores generalizados en la ciudad de mayoría negra debido a la profunda historia de violencia racial y linchamientos del estado. Pero el viernes, la policía dijo que Fortune ya estaba muerta antes de que colgaran su cuerpo del árbol.

“Tengo más preguntas ahora que antes”, dijo su madre Christy Spivey a la BBC.

El Departamento de Policía de Jackson dijo que el médico forense que realizó el examen post mortem de Fortune había determinado que su muerte fue un homicidio y que “la escena y el ahorcamiento fueron simulados”.

Las autoridades no han revelado la causa exacta de la muerte ni han compartido ningún motivo potencial detrás del presunto ahorcamiento.

Por el caso han sido arrestadas tres personas, todas ellas negras.

“Esperaba sentirme más aliviado”, dijo Spivey, y añadió que la policía no había especificado cómo los tres sospechosos estaban relacionados con su hija, ni por qué su muerte supuestamente se organizó de esta manera.

“Aún no hay causa de muerte, ni fecha de muerte, nada”, dijo. “¿Qué fue lo que realmente la mató?”

La muerte de Fortune dejó a la comunidad local en vilo y a los legisladores exigiendo investigaciones federales. Pero los últimos acontecimientos han creado más confusión.