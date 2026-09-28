La docena de juegos que convirtieron la Semana 3 en una de las más salvajes en la historia de la NFL

Quedaban dos segundos de tiempo reglamentario en Denver. Una última jugada para decidir el partido.

¿Podría haber terminado de otra manera uno de los domingos más salvajes en la historia de la NFL?

Cuando el profundo de Denver, Talanoa Hufanga, interceptó al mariscal de campo de Los Angeles Rams, Matthew Stafford, en la zona de anotación cuando el tiempo expiraba para sellar una remontada de 30-26 en “Sunday Night Football”, también coronó un día que será recordado por producir un thriller tras otro.

Llámelo el domingo de los márgenes reducidos. De los 14 juegos del día en la Semana 3, 12 terminaron como juegos de una anotación, la mayor cantidad en cualquier domingo en la historia de la NFL. Trece juegos estuvieron a 8 puntos durante el último cuarto. Seis equipos ganaron tras anotar el gol de la ventaja en los últimos tres minutos.

“Es difícil”, dijo el entrenador de los Rams, Sean McVay. “Pero esto son deportes”.

Después de ver dos semanas de luchas ofensivas bajo el nuevo director de jugadas de Denver, los fanáticos de los Broncos abuchearon a su equipo mientras salían corriendo del campo después de ir detrás de los Rams, 16-0, en el medio tiempo. Luego Denver anotó 16 puntos sin respuesta, preparando un último cuarto donde los equipos intercambiaron cambios de impulso. Hufanga interceptó a Stafford y corrió hacia atrás para anotar un touchdown para tomar ventaja, 23-19. Cuando un back defensivo de los Broncos cayó en la siguiente posesión, Stafford encontró un receptor abierto para un touchdown fácil y decisivo para liderar, 26-23. Denver regresó y movió el balón campo abajo después de una sucesión de penalizaciones, y finalmente tomó una ventaja de 30-26 y dejó a los Rams, favoritos del Super Bowl de pretemporada, con sólo 47 segundos para intentar su propia remontada.

Se quedó corto por sólo unos pocos metros, sin tiempo que perder, y puede que ni siquiera haya sido el final más salvaje del domingo.

En Río de Janeiro, Baltimore recuperó el balón faltando siete segundos para el final del tiempo reglamentario, después de que Dallas empatara el marcador. De alguna manera, ese fue tiempo suficiente para que los Ravens lanzaran quizás la última ofensiva de regreso de la historia (al menos desde que una base de datos comenzó a rastrear tales cifras) que terminó con el gol de campo de 56 yardas de Baltimore. Fue el primer juego desde la fusión de 1970 en el que dos equipos anotaron un tiro de campo cada uno en los últimos 10 segundos.

¿Improbable? No fue el único juego que se ajustaba a la descripción.

Anteriormente sin ganar, Washington no pudo correr el balón ni convertir terceras oportunidades contra Seattle, pero de todos modos derrotó al campeón defensor del Super Bowl, detrás de los tres touchdowns del mariscal de campo suplente Marcus Mariota y las tres pérdidas de balón de los Seahawks. Terminó la racha de 12 victorias consecutivas de los Seahawks y detuvo temporalmente su carrera histórica como el mejor equipo visitante de la NFL.

En Nueva Orleans, los Raiders de Las Vegas mejoraron a 3-0 después de una victoria de 35-27 que vio a la franquicia igualar el total de victorias de la temporada pasada. Ahora son sólo el séptimo equipo desde la fusión de 1970 en abrir 3-0 después de terminar la temporada anterior con el peor récord de la liga, según una investigación de NBC Sports.

Los Raiders lo lograron después de estar perdiendo por 11 puntos en la segunda mitad. Un polémico balón suelto del mariscal de campo de los Saints, Tyler Shough, ayudó a los Raiders a preparar el touchdown de la ventaja, pero fue solo una de las cuatro pérdidas de balón consecutivas de los Saints forzadas por los Raiders en la segunda mitad.

“En esos grandes momentos, no hay pánico”, dijo el ala defensiva de los Raiders, Maxx Crosby. “Bajamos 11 y nos reunimos en la banca y hablamos de no entrar en pánico”.

Tampoco los Bills (3-0). Al igual que Baltimore y Las Vegas, Buffalo superó un déficit de al menos 10 puntos y finalmente venció a Los Angeles Chargers, 24-16. Fue la primera vez desde 1997 que los Bills ganaron un juego a pesar de cometer al menos cinco pérdidas de balón. El mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, no había cometido ni una sola pérdida de balón en dos semanas, sólo para ser interceptado dos veces y perder un balón suelto contra Los Ángeles (0-3).

Si el mal juego de Allen fue inesperado considerando lo bien que se había visto en actuaciones de nivel MVP al comenzar la temporada, entonces lo que sucedió en Cleveland fue todo lo contrario. Después de ubicarse entre los mariscales de campo menos eficientes de la liga durante gran parte de su permanencia en Cleveland, Deshaun Watson de repente ha lucido competente, y los Browns ahora tienen marca de 2-1, después de una victoria de 21-18. Watson lanzó dos touchdowns, incluido un touchdown de la ventaja con 1:48 restantes en el último cuarto. Una intercepción de Bryce Young de Carolina con segundos restantes aseguró la décima remontada de Watson en el último cuarto.

Indianápolis (1-2) obtuvo su primera victoria desde noviembre pasado después de que Spencer Shrader pateó un gol de campo de 43 yardas con 16 segundos restantes para una victoria de 19-17 que deja a Houston, candidato al Super Bowl de pretemporada, a 0-3. Los Texans también llegaron a los playoffs el año pasado después de comenzar 0-3, convirtiéndose en apenas el séptimo equipo en la historia de la NFL en hacerlo. Les espera otro duro camino hacia los playoffs.

Bajo una fuerte lluvia y viento en Nueva Jersey, los New York Giants resistieron para ganar 12-7 en su primer juego desde que el mariscal de campo Jaxson Dart sufrió una lesión en la rodilla que puso fin a su temporada. El artista de capturas Brian Burns se lesionó la rodilla en el último cuarto y, cuando quedaban 24 segundos en el tiempo reglamentario, Tennessee se acercó a 7 yardas del touchdown de la ventaja. En cambio, los Giants (2-1) sobrevivieron después de que Jevon Holland interceptó al mariscal de campo de los Titans, Cam Ward.

En Tampa Bay, los Buccaneers jugaron su noveno juego consecutivo de una anotación, récord de la franquicia, pero Minnesota (3-0) aguantó, 23-16, después de reprimir un desesperado esfuerzo de Hail Mary cuando el tiempo expiraba. Para Tampa, lo que fue aún más desalentador que caer a 0-3 fue que el mariscal de campo Baker Mayfield se fue con un pulgar dislocado que pone en peligro su racha activa de 54 inicios consecutivos, la más alta de la liga.

El tackle defensivo Derrick Harmon de los Pittsburgh Steelers fuerza un balón suelto del quarterback Joe Burrow durante un partido en el Acrisure Stadium de Pittsburgh el domingo. Jeff Dean/Getty Images

Cuando el mariscal de campo de Cincinnati, Joe Burrow, perdió el balón al final del último cuarto, Pittsburgh exhaló con una victoria por 30-27 sobre un rival divisional. También dio un suspiro de alivio por una razón diferente. El mariscal de campo de los Steelers, Aaron Rodgers, el jugador activo de mayor edad de la NFL, estaba mostrando su edad. Ingresó el domingo después de siete aperturas consecutivas sin lanzar múltiples pases de touchdown. Respondió con pases de touchdown a tres receptores diferentes y lideró a Pittsburgh (2-1) en una serie ganadora que terminó con un gol de campo de 33 yardas con 2:15 restantes. El balón suelto de Burrow ocurrió justo antes de que los Bengals (2-1) pudieran alcanzar su propio rango de gol de campo.

Con un juego restante en la Semana 3, seis equipos permanecen invictos después de que San Francisco venciera 36-30 a Arizona. ¿Podrán los 49ers seguir así? Una franquicia conocida por sufrir una serie de lesiones recibió más malas noticias el domingo cuando el receptor Mike Evans (costillas) y el tackle izquierdo Trent Williams (stinger) abandonaron el juego.

Eso dejó a los Broncos y los Rams jugando un partido vital en horario estelar: los dos contendientes al Super Bowl esperaban cada uno evitar una segunda derrota dentro de sus primeras tres semanas. Un par de polémicas sanciones por interferencia de pase defensivo en el intento de Denver de tomar la ventaja en el último minuto irritaron a los Rams después del juego, pero las remontadas se han convertido en una especie de especialidad de los Broncos.

La temporada pasada, las 12 victorias de remontada de los Broncos establecieron un récord de la NFL. La semana pasada, Denver superó un déficit de 10 puntos para vencer a Jacksonville. La última remontada del domingo fue la remontada número 50 en el último cuarto de la carrera del entrenador Sean Payton para superar a Mike Tomlin y ocupar el cuarto lugar en la historia de la NFL. Se basó en el touchdown número 20 de la carrera del mariscal de campo Bo Nix cuando estaba abajo por un puntaje, la mayor cantidad en la liga desde 2025, cuando Nix ingresó a la NFL, y resultó en la séptima remontada de Nix en el último cuarto de su carrera.

“Sólo un par de jugadas cortas que dejamos ahí”, dijo el receptor de los Rams, Konata Mumpfield.

En un día de finales salvajes y márgenes ajustados, ese era un sentimiento compartido en toda la liga.