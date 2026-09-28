Tukaram Mundhe: Por qué algunos funcionarios indios se convierten en héroes por hacer su trabajo

Mundhe ha sido criticado por sectores de la industria alimentaria y hotelera por sus campañas de aplicación de la ley. Ha rechazado las acusaciones de acciones selectivas o ilegales, diciendo que las inspecciones se basan en pruebas y que las licencias se suspenden sólo en casos graves.

Batth también se ha enfrentado a críticas por actuar contra las invasiones ilegales, y los críticos alegan que su aplicación de la ley es selectiva y afecta desproporcionadamente a las personas vulnerables. En varios vídeos virales, ha dicho que sus acciones se llevan a cabo estrictamente bajo las normas urbanísticas.

Jaswal explica que un puesto de vendedor ambulante puede ser una estructura no autorizada a los ojos de la ley, pero podría ser la única fuente de ingresos de una familia. Y en un país donde millones de personas migran a las ciudades en busca de trabajo, los espacios habitables no autorizados podrían ser la única forma de encontrar un lugar donde quedarse.

Esta tensión entre la ley y la economía ayuda a explicar por qué la misma acción de cumplimiento puede considerarse legal y dura.

Los burócratas también enfrentan sus propios desafíos en el desempeño de sus funciones.

Pushpa Sundar, quien sirvió brevemente como funcionario público y ha escrito extensamente sobre temas de desarrollo, dice que los oficiales pueden enfrentar presiones políticas y traslados cuando se niegan a cumplir con las demandas.

“Ellos también tienen familias, carreras y responsabilidades financieras, y se necesita un valor extraordinario para arriesgar esas cosas y actuar de forma independiente”, afirma.

Sostiene que los agentes necesitan un apoyo institucional más fuerte cuando se niegan a hacer algo ilegal o inapropiado.

Jaswal recuerda haber enfrentado él mismo esa presión.

En 1974, cuando era magistrado de distrito de Uttarkashi, en lo que entonces era Uttar Pradesh, un estado indiviso, un ministro de alto rango se presentaba a las elecciones para la legislatura estatal.

Dice que tuvo que rechazar una serie de demandas del ministro porque iban en contra de las reglas. El ministro ganó las elecciones y Jaswal dice que recibió sus “órdenes de marcha poco después”.

Pero cuando partió hacia su siguiente misión, la gente permaneció varios kilómetros en el calor del verano en su camino para despedirse.

La relación entre políticos y funcionarios públicos, afirma, rara vez es sencilla.

Muchos funcionarios públicos que buscan puestos deseables o dependen del apoyo político eligen el camino de menor resistencia, mientras que resistir la presión política implica ciertos costos, dice.