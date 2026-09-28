Los Astros de Houston aseguran el tipo más vergonzoso de la historia de las Grandes Ligas con la victoria en la División Oeste de la Liga Americana

Cuando las Grandes Ligas cambiaron el calendario para garantizar que el último día de la temporada regular incluyera los 15 juegos comenzando con unos pocos minutos de diferencia, el domingo es lo que imaginaron. Principalmente.

Si bien la mayoría de los lugares y cabezas de serie de la postemporada se decidieron en la última semana o en los últimos días, hubo dos carreras que llegaron hasta el último día del año. La carrera de la Liga Americana Oeste contó con los Astros de Houston y los Rangers de Texas que comenzaron el día empatados 80-81, notablemente, y el tercer comodín en la Liga Nacional entre los Filis de Filadelfia y los Diamondbacks de Arizona.

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Los Filis, que la semana pasada tenían un 99,1% de posibilidades de llegar a la postemporada, según FanGraphs, evitaron un colapso histórico y consiguieron una aparición en la serie de comodines con una victoria por 7-3 sobre los Rays de Tampa Bay.

A UN MES QUE FALLA, LOS EQUIPOS DE LA LIGA AMERICANA SE DIRIGEN HACIA UN MÍNIMO HISTÓRICO E VERGONZOSO

Pero los Astros, incluso con una victoria, hizo de hecho, hacen una historia vergonzosa: son oficialmente el peor equipo ganador de división en la historia del béisbol.

La marca más baja anterior fue la de los Padres de San Diego de 2005, quienes ganaron la División Oeste de la Liga Nacional con un récord de 82-80. Y mientras los Astros ganaron 9-0 sobre los Atléticos, eliminados hace mucho tiempo, para evitar el récord de 80-82, 81-81 marca un nuevo porcentaje de victorias bajo para un ganador de división durante una temporada completa.

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¿Aún más loco? Los Astros tuvieron mucha suerte de terminar la temporada con .500.

Si bien las victorias y las derrotas son las que deciden las clasificaciones y los resultados, el diferencial de carreras ha demostrado con el tiempo ser un predictor significativamente mejor de los récords futuros de victorias y derrotas que las clasificaciones anteriores. Esencialmente, cuanto mejor superes a tus oponentes, más probabilidades tendrás de ganar más juegos en el futuro. Los resultados de una sola carrera no son sostenibles, pero las explosiones son ilustrativas de la calidad del equipo.

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Los diferenciales de ejecución también se utilizan para crear registros “esperados”. Lo que significa que en la historia del béisbol, se espera que un diferencial de carreras específico resulte en un número determinado de victorias y derrotas. Los Miami Marlins, por ejemplo, superaron a sus oponentes por sólo tres carreras en el transcurso de la temporada, lo que es un récord “esperado” de 81-81. Tiene sentido, estaban empatados con los otros equipos de la liga, deberían terminar igualados en .500.

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Por el contrario, los Cerveceros de Milwaukee terminaron con un diferencial de carreras de +214, el mejor de la liga, bueno para un récord “esperado” de 103-59. Terminaron 103-59.

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Pero los equipos frecuentemente se desempeñan por encima o por debajo de su récord esperado de victorias y derrotas, por diversas razones. Un mal bullpen podría significar que un equipo gana palizas, pero pierde más de lo que le corresponde en juegos cerrados. Mala suerte. Lesiones mal sincronizadas. Mala defensa. Golpes inconsistentes con corredores en posición de anotar. La aleatoriedad del béisbol. O un cerrador dominante que cierra la puerta consistentemente en juegos cerrados.

El equipo de los Astros, ganador de la división 81-81 de este año, fue tan malo que fueron superados en 32 carreras en el transcurso de la temporada, lo que es bueno para un récord esperado de victorias y derrotas de 78-84. Si bien los Rangers y sus fanáticos seguramente estarán decepcionados con el resultado, al perderse el último día, fueron aún peores. Texas tuvo un diferencial de carreras de -46 y un récord esperado de 76-86.

Estos no son buenos equipos de béisbol.

Así que es casi seguro que Houston saldrá rápidamente de la postemporada, ¿verdad?

Sí, no, en absoluto. Houston juega contra los Medias Blancas de Chicago en la serie de comodines al mejor de tres, que ahora reciben los Astros como ganadores de división. Chicago es un mejor equipo, pero la aleatoriedad inherente al pequeño tamaño de muestra de una serie de playoffs hace que el resultado sea efectivamente un volado. De hecho, FanGraphs les da a los Astros un 55% de posibilidades de avanzar a la ALDS.

Si Houston ganara esa serie, jugaría contra los extremadamente mediocres Cleveland Guardians, quienes terminaron con un diferencial de carreras de +11 y un récord de 85-77. Cleveland puede ser ligeramente favorito en esa serie, tal vez 57-43, pero no es una conclusión inevitable. Lo que significa que podríamos estar ante el peligro de que un equipo con marca de 81-81 llegue a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

La MLB siempre esperó un drama de último minuto al comenzar todos los juegos aproximadamente a la misma hora en el último día de la temporada regular. Lo entendieron.

También obtuvieron el peor equipo ganador de división porque los incentivos financieros de la liga y la estructura de los playoffs alientan a los propietarios a hacer lo mínimo y gastar lo menos posible para ganar 85 juegos y esperar lo mejor. O en el caso de Houston, 81. Los Astros se beneficiaron y los fanáticos se vieron obligados a ver perder la “batalla” de la División Oeste de la Liga Americana.