Yemen: Los hutíes informan de mortíferos ataques saudíes en el mercado de Taiz

Los rebeldes hutíes de Yemen acusaron el domingo a la Fuerza Aérea de Arabia Saudita de haber atacado una zona comercial alrededor del mercado central de Taiz. Los hutíes, alineados con Irán, dijeron que al menos siete personas habían muerto y decenas habían resultado heridas.

¿Qué sabemos hasta ahora?

El canal de televisión Al-Masirah del grupo mostró imágenes de grandes columnas de humo y un almacén destruido repleto de alimentos en cajas de cartón. Al-Masirah TV también informó que entre los heridos había niños, citando al Ministerio de Salud de los hutíes.

Taiz está actualmente bajo el control de las fuerzas del gobierno yemení, pero desde hace mucho tiempo está asediada por combatientes hutíes y sigue siendo uno de los principales frentes de la guerra civil del país. Taiz se encuentra en el suroeste de Yemen.

La escalada de los combates se produce después de que hace meses se rompiera una frágil tregua entre las fuerzas del gobierno yemení y los rebeldes hutíes y de que se desencadenaran nuevas tensiones regionales por la guerra de Irán.

El Ministerio de Salud hutí acusó a la Fuerza Aérea Saudita de cometer un “crimen abominable”, diciendo que estaba apuntando directa y deliberadamente a sitios civiles en Taiz.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, acusó a Arabia Saudita de lanzar dos ataques aéreos que afectaron al mercado y agregó que se “derramó sangre injusta y agresivamente” en un comunicado publicado en línea.

El grupo ha prometido tomar represalias.

Las afirmaciones hechas por los hutíes no pueden verificarse de forma independiente.

En respuesta al informe hutí, tropas leales al gobierno internacionalmente reconocido de Yemen confirmaron que su fuerza aérea había atacado un depósito y vehículos hutíes en la zona.

Francia envía tropas mientras los ataques hutíes amenazan el petróleo saudita Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

La coalición respaldada por Arabia Saudita intensifica los ataques tras una nueva ofensiva hutí

La guerra civil en Yemen comenzó en 2014, cuando los hutíes arrebataron la capital, Saná, al gobierno respaldado por Arabia Saudita. Pasaron a tomar el control de vastas zonas del norte del país.

Arabia Saudita unió fuerzas contra los hutíes al año siguiente y encabezó una coalición internacional contra ellos. Pero hasta ahora, las fuerzas gubernamentales de Yemen no han podido repeler eficazmente la última ofensiva hutí.

Los combates se intensificaron en septiembre cuando los hutíes lanzaron una ofensiva relámpago que los llevó a apoderarse de toda la costa del Mar Rojo de Yemen. Los rebeldes también lanzaron un bloqueo a las exportaciones de energía sauditas coincidiendo con el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Se están produciendo nuevos enfrentamientos en varias partes del país, con al menos 125.000 personas desplazadas.

Mientras tanto, el gobierno yemení ha convocado una movilización general, instando a los yemeníes a unirse al ejército y a las fuerzas de seguridad.

Yemen es uno de los países más pobres del mundo y sigue afectado por una vasta crisis humanitaria.

Editado por: Wesley Dockery

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