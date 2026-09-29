España acuerda medidas para solucionar la crisis inmobiliaria y prohibir los desalojos

El gobierno de coalición de España dijo el martes que había acordado nuevas medidas para abordar la crisis inmobiliaria del país después de que la expulsión por la fuerza de una jubilada de 87 años de su apartamento en Madrid la semana pasada, desató protestas de solidaridad en todo el país.

La ministra de Sanidad española, Mónica García, dijo que la legislación de vivienda incluye una prohibición de los desalojos hasta 2030, normas más estrictas para los alquileres a corto plazo y una prórroga de dos años para los arrendamientos existentes.

“Es hora de intervenir en el mercado inmobiliario especulativo y comenzar a reequilibrar la balanza entre los ciudadanos y los fondos buitre”, escribió García, que pertenece al socio menor de coalición del gobierno izquierdista, Sumar, en una publicación en X.

La legislación aún debe ser aprobada por el parlamento

El gobierno español, encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros, aprobó las medidas tras una reunión.

Pero como Sánchez lidera un gobierno minoritario, todavía depende de los votos de otros partidos en el parlamento antes de que el proyecto de ley se convierta en ley.

Los socialistas gobernantes de Sánchez estaban en conversaciones con los socios de coalición Sumar y otros hasta el martes.

Está previsto que la ministra socialista de Vivienda, Isabel Rodríguez, ofrezca una rueda de prensa más tarde el martes.

Un caso que desató multitudinarias protestas en España

Las imágenes y videos de la semana pasada que mostraban a María del Carmen Abascal, conocida por su apodo Maricarmen, escoltada fuera de su apartamento por agentes de la policía antidisturbios tocaron la fibra sensible de los españoles que desde hace mucho tiempo piden una solución a la crisis de vivienda en el país.

El padre de Maricarmen había alquilado la vivienda por primera vez en 1956 en el madrileño barrio del Retiro y ella continuó como inquilina tras la muerte de sus padres.

periódico español El Pais Informó que Maricarmen había alquilado el departamento a un particular hasta 2018, después de lo cual una inmobiliaria adquirió el inmueble y se hizo cargo de su administración.

Miles de personas se manifiestan contra los desahucios y la crisis inmobiliaria en España Imagen: Richard Zubelzu/NurPhoto/Picture Alliance

Manifestantes acampan en la plaza Puerta del Sol Imagen: David Canales/SOPA Images/Girl USA/Picture Alliance

Los manifestantes estaban enojados porque sacaron a Maricarmen del departamento en el que vivía desde 1956 Imagen: Bruno Thevenin/Middle East Images/Picture Alliance

Según el diario, la disputa legal entre Maricarmen y la inmobiliaria duró ocho años y su último intento de desalojarla del apartamento marcó el cuarto intento de hacerlo.

El problema colocó al mercado inmobiliario de España en el punto de mira, donde muchos inquilinos a largo plazo se han visto obligados a abandonar sus apartamentos debido a una crisis de asequibilidad y una escasez de viviendas en la cuarta economía más grande de Europa.

Los manifestantes se manifestaron en torno a la causa de Maricarmen, especialmente porque las fotografías de ella siendo sacada de su edificio de apartamentos y llevada a una ambulancia estaban vívidamente presentes en las redes sociales.

Ella también es usuaria de silla de ruedas.

Luego, miles de personas salieron a las calles de Madrid el sábado, y muchos terminaron su protesta instalando tiendas de campaña en la histórica plaza Puerta del Sol de Madrid al final de la noche.

Más personas, incluidas familias multigeneracionales, se unieron el domingo.

Maricarmen regresará a casa por ‘movilización social’, dice abogado

El abogado de Maricarmen dijo el lunes que ella podría regresar a casa y calificó la victoria como un“resultado de la movilización social”.

“Si se firma este acuerdo al que hemos llegado, obviamente será un resultado mejor y más feliz para todos”, dijo a la prensa la abogada de Abascal, Beatriz Duro.

“Ojalá este acuerdo, esta forma diferente de acabar con este tipo de situaciones que desgraciadamente se viven cada día en este país, ayude a cambiar el paradigma en materia de vivienda en general”, afirmó Duro.

Editado por: Elizabeth Schumacher

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