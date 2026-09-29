4 formas de evitar que te estafen, según un experto en precios

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Durante la última década, las empresas han cambiado la forma en que fijan el precio de sus productos y a los compradores se les está cobrando de más deliberadamente.

Los hoteles están creando precios basados ​​en la ubicación geográfica del cliente. Las aerolíneas utilizan datos de navegación para determinar el coste del billete de avión. Las tiendas de comestibles están utilizando la tecnología para probar cuánto pueden cobrar a los clientes.

“Lo que estamos viendo es que las grandes tecnológicas reinventan la estafa”, dice Lindsay Owens, directora del grupo de defensa del consumidor Groundwork Collaborative. “Estos son trucos viejos, pero han sido potenciados por las nuevas tecnologías”.

Owens, autor de un nuevo libro publicado en septiembre, Abusado: el fin de un precio justo y lo que eso significa para su billeteradescubre esquemas de precios que las corporaciones intentan ocultar y comparte consejos sobre cómo protegerse de estas tácticas.

“La forma más atroz es la fijación de precios personalizados”, dice Owens. Los minoristas “recopilan datos sobre usted para determinar mejor cuánto pueden cobrarle”. Eso incluye datos de navegación, datos demográficos e historial de compras. También están utilizando algoritmos para realizar experimentos de precios con los consumidores.

Aún así, hay maneras de conseguir un trato justo. Owens explica cómo ocultar su rastro para que sea más difícil para los minoristas observarlo y luego venderle productos a precios personalizados. Tal vez no utilice todas estas técnicas para compras más pequeñas, como un par de zapatos, pero para vuelos costosos u otros viajes, podría valer la pena.

Evite comprar a través de aplicaciones de minoristas

Algunos minoristas ofrecen ventajas y descuentos a los clientes si compran artículos mediante su aplicación o sitio web. Pero los incentivos no valen la pena, afirma Owens.

Cuando inicias sesión, les estás dando a esas empresas “mucha información sobre ti”, dice. Eso incluye su ubicación e historial de compras. Incluso “saben en qué haces clic y no compras”.

También pueden realizar experimentos contigo, como descubrir “cuál es tu punto débil”, dice Owens. “¿Lo comprará por cinco dólares? $7? ¿12 dólares?”

Estás ofreciendo una gran cantidad de datos que pueden “potencialmente volverse en tu contra a la hora de tomar decisiones sobre precios, ya sean menos descuentos o precios más altos”, afirma.

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Malaca Gharib/NPR

Conozca la nueva forma de comparar precios

Comparar precios significa acudir a varios minoristas para comprobar los precios y encontrar la mejor oferta. Hoy en día, también significa asegurarse de que “no esté expuesto a precios personalizados”, dice Owens.

Hay muchas maneras de hacer esto. Ahora tenga en cuenta que esto puede llevar mucho tiempo, pero puede valer la pena para artículos costosos. Verifique el precio de un producto o servicio en múltiples dispositivos, mientras esté conectado, mientras esté desconectado, con y sin modo de incógnito, y con y sin una red privada virtual (VPN), dice Owens. También puedes pedirles a tus amigos que consulten los precios en sus dispositivos.

Digamos que estás comprando un suéter. Es posible que desees consultar el precio en la tienda de ropa de la marca en el centro comercial, en el sitio web de la marca y pedirle a tu amigo que busque el precio en su teléfono para asegurarse de que estás obteniendo el mejor precio, dice Owens.

Haga que sea más difícil para las empresas rastrear sus datos

Borre sus datos de navegación y cookies periódicamente. Las empresas recopilan datos mientras navega en línea. “Si puede borrar esos datos antes de realizar una compra, entonces la empresa no podrá utilizarlos en su contra”, afirma Owens.

Puede revisar sus dispositivos y limitar los permisos que otorga a las aplicaciones. ¿Tus aplicaciones realmente necesitan saber tu ubicación? ¿Puedes desactivar el uso compartido entre aplicaciones para que una aplicación no comparta datos con otra?

Considere usar una VPN para ocultar su ubicación, que puede usarse para cobrarle más. Incluso puedes realizar tus propios experimentos de precios usando tu VPN para cambiar tu ubicación, dice Owens. “Vea si puede obtener un precio más competitivo proveniente de un espacio diferente”, como el Área de la Bahía de San Francisco versus Nashville, Tennessee, por ejemplo.

Compre en persona, pero tenga en cuenta que los precios personalizados también se están filtrando en los grandes minoristas.

Si puede, compre productos en tiendas familiares locales. Si lo que busca es un servicio, intente hacerlo a la antigua usanza. Obtenga un taxi en lugar de solicitar un viaje a través de una aplicación. Llame a su restaurante local, pida comida y recójala en lugar de utilizar una aplicación de entrega a domicilio.

Estas pequeñas empresas pueden ser más caras y menos convenientes, pero es menos probable que realicen “experimentos algorítmicos súper sofisticados de fijación de precios con usted”, dice Owens.

Pero muchas de estas tecnologías se están filtrando en las tiendas físicas, lo que hace que los precios sean más impredecibles, afirma.

Las etiquetas electrónicas para estantes, por ejemplo, están apareciendo en los grandes minoristas y en las tiendas de comestibles. Estas etiquetas permiten a los minoristas cambiar el precio de un producto en cualquier momento, lo que genera “más variación de precios en toda la tienda de comestibles”, dice Owens.

Algunos minoristas también están eliminando por completo las etiquetas de precios. “Sin un precio publicado, se crea mucha incertidumbre para las personas con un presupuesto limitado”, afirma.

Si está frustrado por todos estos planes, hay buenas noticias. Algunos estados están comenzando a prohibir los precios personalizados. El 1 de octubre entrará en vigor una nueva ley en Maryland que prohibirá el uso de precios personalizados o dinámicos en tiendas de comestibles y servicios de entrega de terceros. Y otros estados están considerando prohibiciones similares.

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Esta historia digital fue editada por Sylvie Douglis y Lauren González. El editor visual es CJ Riculan.

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