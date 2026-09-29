Albania: ¿La campaña anticorrupción de Albania está abordando las causas de la corrupción o sólo los síntomas?

El 22 de septiembre, la jefa del Servicio de Inteligencia del Estado de Albania, Vlora Hyseni, estaba en Bakú, Azerbaiyán, asistiendo a una conferencia internacional de jefes de los servicios de inteligencia. De vuelta en Tirana, el Tribunal Especial había ordenado su arresto domiciliario por dos presuntos delitos penales: apoyar al autor de un delito y revelar el secreto de la investigación.

La investigación sobre Hyseni surgió de un caso de corrupción más amplio que involucra a la Agencia Nacional para la Sociedad de la Información (AKSHI), la agencia responsable de gran parte de la infraestructura pública digital de Albania.

Los fiscales sospechan que ella utilizó la información que tenía a su disposición como jefa de inteligencia para ayudar a una persona buscada en esa investigación.

Hyseni se entregó a las autoridades albanesas ese mismo día y permanece bajo arresto domiciliario mientras continúa la investigación. Desde entonces ha sido destituida como jefa del servicio de inteligencia.

Aumento de los procesos e investigaciones penales

El caso de Hyseni es el último de una serie de procedimientos penales que han alcanzado niveles inusualmente altos en el establishment político y estatal de Albania.

El politólogo Afrim Krasniqi dice que después de la reforma de 2016, se esperaba que las nuevas instituciones de justicia de Albania “se centraran en la corrupción de alto nivel y los casos “VIP”‘ Imagen: Afrim Krasniqi/Privatarchiv

Un expresidente ha pasado casi dos años detenido, un exprimer ministro está siendo juzgado, el alcalde de Tirana ha estado tras las rejas desde principios de 2025, dos exviceprimeros ministros del primer ministro Edi Rama también han enfrentado procesos penales y se han iniciado investigaciones sobre altos funcionarios de agencias que controlan grandes áreas del gasto público y la infraestructura estatal.

Todos estos son casos separados, pero todos involucran presunto abuso de poder público.

¿Cómo llegó Albania aquí?

Durante años, el problema fue todo lo contrario: la corrupción de alto nivel en Albania estaba ampliamente asociada con la impunidad.

Esta es la razón por la que llevar ante los tribunales a figuras políticas de alto nivel acusadas de irregularidades se convirtió en una de las expectativas centrales de la reforma judicial lanzada en 2016.

“Se esperaba que las nuevas instituciones de justicia se centraran en la corrupción de alto nivel y en los casos ‘VIP'”, dice Afrim Krasniqi, politólogo y director ejecutivo del Instituto de Estudios Políticos de Tirana. “Había personas que estaban por encima de la ley y la impunidad era evidente”, explica a DW.

Dorian Matlija dice que Albania “se está volviendo más eficaz a la hora de castigar la corrupción una vez que se ha producido, pero mucho menos capaz de prevenirla” Imagen: Kristi Ã‡avo

La reforma reformó fundamentalmente el sistema de justicia de Albania y creó nuevas instituciones para investigar la corrupción y el crimen organizado, incluida la Estructura Especial Anticorrupción, SPAK.

Pero el cambio no fue inmediato. La construcción de nuevas instituciones tomó años y los casos más antiguos a menudo eran más difíciles de investigar.

Para Dorian Matlija, abogado y director ejecutivo de la organización de la sociedad civil albanesa Res Publica, el número de altos funcionarios que ahora enfrentan procesos penales no significa necesariamente que la corrupción esté más extendida hoy que en el pasado.

“Lo que ha cambiado significativamente es la reacción institucional”, afirma Matlija a DW. “Hoy, SPAK es una estructura especializada con mayor independencia, mayores capacidades y apoyo internacional, así como la voluntad de emprender investigaciones que han roto el mito de la intocabilidad de los altos funcionarios”.

La otra cara de la responsabilidad

Pero llevar a altos funcionarios ante los tribunales es sólo una medida de si las instituciones están funcionando.

Albania solicitó ser miembro de la UE en 2009 y se le concedió el estatus de candidato en junio de 2014. En la foto: el primer ministro albanés, Edi Rama, y ​​la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (ambas en el centro). Imagen: Valdrin Xhemaj/REUTERS

Cuando un caso de corrupción llega a los fiscales, el presunto abuso ya ha tenido lugar. Para Matlija, aquí es donde el progreso de Albania es mucho menos claro.

“Nos estamos volviendo más eficaces a la hora de castigar la corrupción una vez que ha ocurrido, pero mucho menos capaces de prevenirla”, afirmó.

Matlija señala las instituciones y mecanismos que se supone deben actuar antes de que un caso se convierta en penal: controles administrativos, auditorías, reglas de conflicto de intereses y declaraciones de activos. En su opinión, estas medidas a menudo han resultado ineficaces.

El informe de 2025 de la Comisión Europea sobre Albania llega a una conclusión similar. Dijo que SPAK ha logrado “progresos tangibles hacia un historial sólido en la lucha contra la corrupción”. Al mismo tiempo, el informe afirma que la corrupción sigue estando muy extendida y que “el marco institucional para la prevención de la corrupción siguió teniendo un impacto limitado”.

El impacto en los ciudadanos

El problema también es visible en los encuentros de los ciudadanos con funcionarios públicos.

En una encuesta de 2023 realizada por la coalición anticorrupción y buen gobierno SELDI (Liderazgo para el Desarrollo y la Integridad del Sudeste de Europa)el 52% de los encuestados en Albania dijeron que habían sufrido presiones corruptas por parte de funcionarios públicos, mientras que el 40% informó haber pagado un soborno.

Krasniqi ve el problema en términos políticos más amplios. Albania ha sido gobernada por el Partido Socialista de Rama desde 2013, y el partido actualmente tiene una mayoría absoluta en el parlamento. Sostiene que este dominio político prolongado ha debilitado los controles y equilibrios que deberían limitar al ejecutivo.

“Tenemos un sistema deformado”, afirmó. “El jefe del ejecutivo controla el ejecutivo, el parlamento y las instituciones”.

Sostiene que esta concentración de poder ha ido acompañada de redes informales de influencia, con personas ajenas a las instituciones estatales capaces de dar forma a las decisiones políticas, la legislación y el uso de los bienes públicos.

Rama ha sostenido repetidamente que la responsabilidad penal es individual cuando las investigaciones han llegado a altos funcionarios. Respondiendo al caso Hyseni, volvió a ocupar el mismo cargo.

“Cuando un alto funcionario ha abierto una cuenta ante la justicia, el caso del ex jefe de inteligencia es un asunto individual entre ella y el sistema de justicia”, afirmó Rama.

¿Qué significa esto para las esperanzas de Albania de acceder a la UE?

En mayo, la UE confirmó que el país había cumplido los puntos de referencia provisionales para el grupo de “fundamentos”, que incluye el Estado de derecho, y pasó a una fase centrada en la implementación y los resultados duraderos.

Índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional muestra que Albania mejoró de 33 puntos en 2012 a 39 en 2025, pero aún se ubica por debajo de todos los estados miembros de la UE.

Para Matlija, los esfuerzos de Albania para avanzar en la integración de la UE ayudaron a crear las condiciones que permitieron a instituciones como SPAK volverse más fuertes y más independientes.

“La UE ya no exige sólo la adopción de leyes y reformas, sino también resultados concretos y sostenibles. Esto crea una presión constante para que las instituciones de justicia sean genuinamente efectivas e independientes del poder político”, afirmó.

Para Krasniqi, aquí también radica el significado de la integración europea. Sostiene que la membresía no debe juzgarse sólo por el progreso de Albania a través del proceso formal de adhesión, sino por si el propio país cambia.

“La esencia debería ser que Albania, la sociedad albanesa y las instituciones albanesas cambien y mejoren, para que seamos dignos de la integración”, dijo. Para él, ese cambio también debería ser sentido por los ciudadanos a través de una mayor seguridad social, prosperidad e independencia, en lugar de ser sólo una serie de logros formales.

Editado por: Aingeal Flanagan