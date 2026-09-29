Mientras Estados Unidos señala una huella más pequeña en Medio Oriente, Turquía está lista para intervenir

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Seth Wenig/AP

ESTAMBUL – Fue un momento histórico: líderes de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán se reunieron en un palacio con vista a la Gran Mezquita en la ciudad santa del Islam de La Meca.

Sentados uno al lado del otro ese día, el 7 de agosto, en escritorios de madera con un telón de fondo de cortinas de seda, los tres líderes pusieron la pluma sobre el papel y firmaron el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca.

Descrito por algunos como el nacimiento de una “tríada de seguridad sunita”, el acuerdo combina la riqueza petrolera de Arabia Saudita, el creciente poder de defensa de Turquía, que ya cuenta con el segundo mayor ejército de la OTAN, y las capacidades nucleares de Pakistán. Incluye el lenguaje estilo Artículo 5 de la OTAN, según el cual cualquier ataque armado contra uno de los tres estados musulmanes suníes se considera un ataque contra todos ellos, y un compromiso entre ellos de intercambiar inteligencia y tecnología de defensa.

Pero quizás más importante que el contenido del acuerdo es que el acuerdo simboliza una piedra angular de una arquitectura de seguridad regional emergente y una protección contra la incertidumbre geopolítica posterior a Estados Unidos.

Según el Ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, Ankara fue el principal impulsor de las conversaciones que se prolongaron durante tres años. Y los analistas dicen que fue impulsado por la visión de Ankara que apunta a establecer lentamente a Turquía como un actor central en el Medio Oriente, una región sacudida por años de guerra que ha sacudido dinámicas de poder de larga data.

La creciente base industrial de defensa de Turquía hace que el país sea menos dependiente militarmente de Occidente (aunque todavía anhela los aviones F-35 de Washington). También ha ampliado su alcance militar: tiene bases en Somalia, Qatar, Libia y está desempeñando un papel cada vez más central en la configuración de Siria a medida que emerge de una década de guerra civil. Turquía también ha utilizado hábilmente el poder blando cultural (sus programas de televisión se ven en toda la región) y las causas humanitarias (la construcción de escuelas en toda la región) para ganar influencia. Y Turquía se ha presentado como un mediador capaz de ayudar a poner fin a los conflictos globales, desde Ucrania hasta Irán.

El intento de Turquía de lograr una mayor influencia regional se produce en un momento en que la región se ha visto afectada por profundas conmociones que comenzaron con el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023 contra Israel y continúan con la estancada guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya lleva siete meses. Estos han visto a Irán desafiante pero disminuido, con su red de representantes en Siria y el Líbano en ruinas. En Washington se habla cada vez más de que Estados Unidos reducirá su huella de seguridad en Medio Oriente después de la guerra, en medio de persistentes preguntas de la región sobre el valor del paraguas de seguridad de Estados Unidos.

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Presidencia turca/Murat Cetinmuhurdar/Handout/Anadolu vía Getty Images

Sin embargo, las ambiciones de Turquía de llenar cualquier vacío enfrentan algunos obstáculos reales. Años de mala gestión económica han llevado a una inflación alta y persistente, una moneda débil y costos crecientes de importación de energía, lo que ha puesto a prueba los recursos estatales. Sin embargo, su mayor desafío podría venir en la forma de un Israel cada vez más asertivo y agresivo.

“Las ambiciones regionales de Turquía superan claramente sus medios económicos actuales. Eso no convierte a Turquía en un país militar o estratégicamente débil”, dice Asli Aydintasbas, directora del Proyecto Turquía de la Brookings Institution. “Pero Ankara entiende que ha sido incapaz de traducir su creciente influencia en un orden liderado por Turquía más allá de su periferia inmediata”.

Turquía como “hermano mayor”

El Imperio Otomano controló y dirigió gran parte de la región desde Estambul durante casi medio milenio antes de colapsar después de la Primera Guerra Mundial. Muchos en el gobierno turco encabezado por el presidente Recep Tayyip Erdogan ven su papel regional en términos de civilización y creen que el Imperio Otomano esencialmente ofrecía un mejor modelo de gobernanza y cohesión que los Estados-nación que lo reemplazaron.

“…Creo que existe una sensación de destino manifiesto entre la actual elite gobernante de Turquía: que Turquía está destinada a ser el peso pesado de la región”, dice Aydintasbas. Pero la política exterior turca es mucho más moderada y realista, atenuada en parte por sus propias luchas económicas. Aydintasbas dice que Ankara está tratando de gestionar el desorden regional para proteger sus intereses nacionales vitales en lugar de dominar o construir un imperio neootomano.

Turquía, dice Aydintasbas, entiende que la región probablemente esté entrando en una fase post-Estados Unidos después de la guerra con Irán, y está jugando a largo plazo.

“Sin una victoria clara de Estados Unidos, la influencia estadounidense en la región disminuirá gradualmente y Turquía estará ahí para intervenir”, dice Aydintasbas.

El presidente Trump ha cuestionado durante mucho tiempo el valor de las bases estadounidenses en la región y ha supervisado una retirada de tropas estadounidenses en Siria e Irak. Estados Unidos también parece haber bendecido el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca.

Aydintasbas dice que la región ahora anhela estabilidad en lugar de una transición democrática basada en valores porque ha habido demasiado sufrimiento.

Israel en alerta máxima

Siria se ha convertido en el laboratorio central de la creciente influencia de Turquía. Tras el colapso del régimen de Bashar al-Assad en 2024, Ankara logró importantes objetivos centrales: consiguió contratos multimillonarios para la reconstrucción siria de posguerra y se convirtió en el principal socio de Siria para ayudarla a reconstruir su ejército.

Esto trasciende la propia visión que Israel tiene de la vecindad.

Aydintasbas llama a la estrategia de Israel en la región después de los ataques liderados por Hamas contra Israel que mataron a casi 1.200 personas, “cortar el césped”, una frase tomada del propio ejército israelí. La guerra de Israel en Gaza ha matado a más de 74.000 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza.

“Acordar una política regional que exija mantener a sus vecinos reprimidos militarmente, dar a Israel libertad de acción y garantizar que ningún poder surja en la región lo suficiente como para presentar un desafío a Israel”, dice.

Eso significa una Siria descentralizada y fragmentada, cuya parte sur ahora controla Israel y no muestra signos de ceder.

“En el pasado, no vimos a Israel y Turquía compitiendo en términos de aspiraciones regionales, o tratando de proteger o expandir sus esferas de influencia”, dice Eldad Ben Aharon, investigador principal del Instituto de Investigación para la Paz de Frankfurt y experto en las relaciones entre Israel y Turquía.

A principios de agosto, Israel lanzó un ataque aéreo contra una base aérea extinta en Abu al-Duhur, en el norte de Siria, para prevenir un despliegue anticipado allí de fuerzas turcas. Tanto Turquía como Siria negaron cualquier movimiento de tropas de este tipo y los funcionarios estadounidenses criticaron el ataque como una “escalada innecesaria”.

Una paz helada

Turquía ha tenido una relación de larga data, aunque fría, con Israel. Fue el primer país de mayoría musulmana en reconocer a Israel en 1949, y en 2023, justo antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre, Erdogan y el primer ministro Benjamín Netanyahu se estrecharon la mano en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Fue una marcada diferencia con la forma en que Erdogan se dirigió a Israel en la reunión de la Asamblea General de este año.

“Ante nosotros se encuentra una mentalidad genocida que nunca se cansa de matar”, dijo Erdogan desde el podio de la ONU la semana pasada, lo que provocó que la delegación israelí se retirara.

Israel rechaza la acusación de genocidio.

Los políticos israelíes tampoco se han contenido y han utilizado una retórica alimentada en parte por la campaña para las próximas elecciones nacionales. El ex primer ministro israelí Naftali Bennett ha llamado a Turquía “el nuevo Irán”. En agosto, el Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió a Erdogan que “no se metiera con nosotros”, después de que aumentaran las tensiones militares entre los dos países por Siria.

Ben Aharon dice que no es imposible que Israel y Turquía se encuentren en un conflicto violento dentro de unos años.

“Israel y Turquía se ven cada vez más a través de una lente de suma cero”, afirma.

En medio de una intensa retórica y tensiones, Ben Ahron dice que un punto positivo podría ser la relación personal entre el presidente Trump y Erdogan.

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Saúl Loeb/AFP vía Getty Images

“Turquía solía operar, muy a menudo, con la creencia de que el camino hacia Washington pasaba por Tel Aviv y Jerusalén. Esa influencia que alguna vez tuvo Israel ha desaparecido. Bajo ErdoÄŸan, Turquía siente que tiene acceso directo a la Casa Blanca basándose en vínculos personales, dice.

Con la desconfianza entre Israel y Turquía en su punto más alto, Aydintasbas, el experto en Turquía de Brookings, sostiene que es Estados Unidos, un fuerte aliado de ambos países, quien tiene las claves para reconstruir la relación entre Turquía e Israel.

“La administración Trump necesita hacer lo que no ha podido hacer, que es idear un proceso diplomático y una hoja de ruta para reducir la tensión inicialmente y luego construir una relación razonable entre Turquía e Israel que permita a Estados Unidos reducir su huella en Medio Oriente”, dice Aydintasbas.

Sin embargo, la volátil y transaccional toma de decisiones de Trump hace que cualquier planificación a largo plazo sea un desafío.

“El estilo de liderazgo y las aspiraciones del gobierno determinarán lo que sucederá a continuación en el período posterior a Erdogan y al período posterior a Netanyahu”, dice Ben Aharon. “La gente marca la diferencia; no son sólo las instituciones o los países, son los individuos específicos los que lideran y toman las decisiones”.