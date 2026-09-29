El abogado del acusador de violación de Cornell dice que la escuela y la policía le fallaron a una joven

El abogado que representa a una ex estudiante de la Universidad de Cornell que dijo que fue violada en grupo durante horas en 2024 después de que la presionaran para tomar ketamina denunció la investigación inicial y acusó tanto a los agentes del orden como a la escuela de fallarle a su cliente.

“Era una mujer joven que fue a Cornell con grandes esperanzas, pensó que éste era su sueño hecho realidad, y luego eso no sucedió”, dijo Thomas P. Giuffra a NBC News el lunes. â€”Ahora ella no estÃ¡ en la universidad. Ella no está persiguiendo sus objetivos y sólo está tratando de aguantar”.

En una declaración escrita el lunes, la mujer, identificada sólo como Jane Doe, dijo que espera “recuperarse de este trauma, pero es extremadamente difícil”. Afecta todos los aspectos de mi vida. Me perseguirá y será parte de mí el resto de mi vida”.

En una demanda civil presentada este mes, Doe alega que los hermanos de la fraternidad Chi Phi la agredieron sexualmente y que uno de ellos envió un mensaje animando a otros miembros a participar en el ataque.

Posteriormente, se prohibió la entrada al campus al capítulo de la fraternidad, pero nadie fue acusado penalmente. Según la demanda, algunos de los estudiantes pudieron “mitigar su conducta” escribiendo ensayos para la universidad.

“Cualquier sugerencia de que la universidad no impuso castigos importantes para los involucrados es falsa”, dijo en un comunicado Kyle Kimball, vicepresidente de relaciones universitarias de Cornell.

Giuffra le dijo a NBC News que en los días posteriores a la presunta agresión, su cliente estaba “traumatizada, entumecida e incapaz de funcionar o aceptar el horror de lo que había sucedido”. Ella estaba en “modo de autoconservación”, dijo, y tenía fe en que los funcionarios de la universidad investigarían sus afirmaciones a fondo.

“Quería darle a Cornell la oportunidad de corregir esto, porque esa era su expectativa. Entonces ella no quiso iniciar una demanda”, dijo.

Este mes presentó la demanda civil, que nombra el capítulo de Chi Phi, Chi Phi National y la Universidad de Cornell, entre otros.

01:59 Por qué se reabrió un caso de agresión sexual en Cornell en 2024 00:0000:00

El fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, dijo que eso lo llevó a reabrir el caso y considerar si presentar cargos relacionados con las acusaciones de 2024. La universidad dijo el lunes que apoya la decisión de Van Houten de llevar el caso ante un gran jurado penal.

“Ahora que se ha presentado esta demanda, surge la cuestión de que Jane Doe cree que hay pruebas adicionales”, dijo Van Houten a NBC News el lunes. â€”Queremos hablar con ella. Queremos desarrollar con ella cuáles son esas pruebas adicionales”.

Prometió buscar “celosamente” cualquier nueva evidencia.

“Entendemos que con los seres humanos, especialmente el procesamiento de traumas, a veces lleva tiempo captar, comprender y procesar completamente algo que les sucedió, y por eso reconocemos que, aunque han pasado dos años y no hemos tenido noticias de ella ni de sus abogados desde entonces, nunca es demasiado tarde para reabrir y buscar justicia cuando hay evidencia adicional”, dijo Van Houten.

Dijo que espera trabajar con la mujer antes de que el caso sea enviado a un gran jurado. “Queremos prepararnos con ella, para que se sienta cómoda y confiada en que cubriremos todas las bases con ella y la apoyaremos”, dijo Van Houten.

Según Giuffra, su cliente acudió al Departamento de Policía de la Universidad de Cornell después del presunto ataque, pero no habló con nadie más allá de la primera persona que tomó su informe. Los funcionarios de la universidad no dieron seguimiento a pruebas clave, incluido el chat grupal, dijo Giuffra.

â€”Esa evidencia disponible estaba allÃ. Podrían haberlo utilizado”, dijo a NBC News. “Lo que deberían haber hecho es investigar quién estaba en ese chat grupal, entrevistar a testigos y desarrollar pruebas. Eso es lo que hacen los investigadores y eso no se hizo en absoluto”.

La policía de Ithaca no respondió de inmediato a una solicitud de información sobre su participación en el caso. El Departamento de Policía de Ithaca está investigando activamente las acusaciones, según la demanda civil. La policía de Cornell refirió a NBC News a las declaraciones anteriores de la universidad defendiendo cómo manejó las acusaciones.

Cornell rechazó la sugerencia de que los involucrados en el incidente enfrentaron pocas consecuencias en ese momento, diciendo en un comunicado el lunes que los procedimientos del Título IX de la universidad resultaron en una variedad de sanciones, incluidas expulsiones y suspensiones.

La demanda nombra a siete miembros de la fraternidad Chi Phi. Scott Kretzschmar se encuentra entre ellos. Un abogado de Kretzschmar negó rotundamente las acusaciones y dijo que su cliente acogió con agrado la nueva investigación.

“La demanda contra Scott Kretzachmar no sólo es intencionalmente deshonesta sino también moralmente repugnante”, dijo el abogado Jeremy Saland en un comunicado. “Si bien Scott respondió e hizo un comentario inmaduro en Snapchat, no hizo nada más. Nada.”

NBC News intentó comunicarse con las otras seis personas mencionadas en la demanda, pero no pudo comunicarse con ellos de inmediato o no recibió respuestas.