Corea del Sur exige disculpas a Pyongyang por la explosión de una mina terrestre

El ejército de Corea del Sur ha exigido una disculpa de Corea del Norte por las explosiones de minas terrestres a lo largo de su frontera compartida que hirieron a soldados surcoreanos a principios de este mes.

Tres miembros del personal surcoreano resultaron heridos por explosiones en la Zona Desmilitarizada (DMZ), una zona de amortiguamiento que separa las dos Coreas, el 21 de septiembre.

Corea del Sur dijo el martes que las explosiones, que ocurrieron en el lado surcoreano de la DMZ, fueron “altamente probables” por minas norcoreanas. Prometió tomar las “medidas correspondientes” por lo que dijo era una violación de un armisticio de décadas.

Corea del Norte ha negado su responsabilidad por las explosiones y calificó las afirmaciones de Seúl de “infundadas” y de “farsa” para aumentar las tensiones en la península.

Kim Yo Jong, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, acusó a Corea del Sur de “inventar” las acusaciones de “provocación política y militar”.

Kim negó las sugerencias de que Corea del Norte hubiera cruzado la frontera para colocar las minas, calificándola de “una afirmación tensa deliberada y planificada para trasladar la responsabilidad de la escalada de tensión” a Corea del Norte.

Su declaración, publicada en los medios estatales el miércoles, también advirtió al Sur que esté “preparado para pagar el precio de la farsa que ellos mismos han creado”.

Corea del Sur dice que se cree que Pyongyang colocó las minas para fortalecer su frontera. En una declaración del miércoles, pidió a Corea del Norte que se disculpara por la explosión y pusiera fin de inmediato a tales actividades de fortificación a lo largo de la frontera.

El Ministro de Defensa de Corea del Sur, Kang Shin-chul, dijo anteriormente el martes que las explosiones fueron una “clara” violación del armisticio de 1953, que detuvo el combate activo en la Guerra de Corea.

Ese armisticio resultó en la creación de la DMZ de 4 kilómetros de ancho (2,5 millas), una franja de seguridad que contiene la Línea de Demarcación Militar que marca la frontera terrestre entre las dos Coreas.

En las décadas posteriores, han estallado enfrentamientos esporádicos y explosiones de minas en la zona desmilitarizada.

En 2015, dos soldados surcoreanos resultaron mutilados por minas terrestres mientras patrullaban la zona. Corea del Sur dijo que las minas habían sido colocadas en secreto por soldados norcoreanos cerca de un puesto de guardia surcoreano, afirmación que Pyongyang negó.

Kim hizo referencia a ese incidente de 2015 en su declaración del miércoles, afirmando que Corea del Sur lo había utilizado como “pretexto” para escalar las tensiones y que ahora estaba haciendo lo mismo.

Los lazos entre Pyongyang y Seúl no han hecho más que deteriorarse desde 2015, lo que aumenta el riesgo de fricciones cuando ocurren incidentes de este tipo.

Christopher Green, consultor senior de Crisis Group, le dice a la BBC que “los norcoreanos han estado intentando deliberadamente endurecer la frontera [and] eliminar las relaciones intercoreanas”.

Como resultado, añade, las dos Coreas ya no tienen la “misma comunicación de bajo nivel” que compartían en 2015.

“La escalada accidental en la Península de Corea siempre está a sólo unos pasos de distancia, y ahora son menos pasos que en 2015”, dice.

El Comando de las Naciones Unidas, que llevó a cabo las investigaciones in situ sobre las explosiones con el ejército de Corea del Sur, dijo que manejaría la violación del armisticio de 1953 “a través de los mecanismos establecidos del Armisticio”.

“El UNC sigue comprometido a mantener y hacer cumplir el Acuerdo de Armisticio y cumplir con sus responsabilidades para preservar la estabilidad y evitar una escalada en la Península de Corea”, dijo.