Cam Schlittler y Payton Tolle organizan una posible clase magistral de lanzamiento mientras se abren los playoffs de la MLB en el Yankee Stadium

Como aficionado, me desanima que el fútbol haya terminado hasta el jueves, pero como apostador deportivo, estoy feliz de que se acabe después de una semana brutal en la NFL. En lugar de centrarnos en lo malo, miremos las cosas buenas que suceden hoy.

Tenemos los playoffs de la MLB a partir de hoy, la NHL tiene el comienzo de su temporada regular y la WNBA tiene más partidos de playoffs. Será un gran día y comenzará temprano con los Filis y los Bravos jugando a las 2 p.m., hora del Este. Sin embargo, tengo los ojos puestos en el partido entre los Medias Rojas y los Yankees, que comienza a las 8 p.m., hora del Este.

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Los Medias Rojas de Boston encontraron la manera de llegar a la postemporada después de un comienzo de temporada desastroso. Tenían apenas 9-17 el viernes 24 de abril, y esa fue su cuarta derrota consecutiva, todas ante oponentes de la División Este de la Liga Americana. Terminaron despidiendo a su manager, pero las cosas realmente no mejoraron mucho. Estaban 29-43 a mediados de junio. Luego, casi como un interruptor de luz, encontraron la manera de empezar a ganar.

Desde el 25 de junio hasta el final de la temporada, el equipo tuvo marca de 55-29. En el transcurso de una temporada completa de 162 juegos, eso les daría casi 110 victorias. Fue una de las mejores carreras de su historia.

Ahora tienen la difícil tarea de hacer que valga la pena contra los Yankees. Para intentar conseguir el primer juego de la serie, envían a Payton Tolle. Para la temporada, Tolle tuvo marca de 9-6 con efectividad de 3.03 y WHIP de 1.10. No es uno de los brazos más conocidos de la rotación, pero tuvo una actuación sólida. Fue mejor como visitante que en casa con una efectividad de 2.50 como visitante y un promedio de bateo contrario de .202. También estuvo espectacular contra los Yankees esta temporada, trabajando 13.0 entradas en dos aperturas y permitiendo sólo cuatro hits y una carrera limpia mientras ponchaba a 18 bateadores.

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Los Yankees no tuvieron buenas rachas. En cambio, este año utilizaron un enfoque consistentemente exitoso e incluso capearon la tormenta cuando hubo heridos. Los Yankees terminaron el año con un récord de 93-68 y estaban 12 juegos por encima del promedio en casa. Esta temporada, los Yankees tuvieron éxito sin Aaron Judge y Giancarlo Stanton durante gran parte del año. En cambio, obtuvieron grandes actuaciones de tipos como Ben Rice y Cody Bellinger. Rice lideró al equipo en jonrones y carreras impulsadas, logrando la mejor actuación de su carrera.

Hablando de muchachos que tuvieron la mejor actuación de su carrera, es probable que Cam Schlittler sea el ganador del Cy Young de la Liga Americana. Schlittler tuvo marca de 14-6 con efectividad de 1.95 y WHIP de 0.92 durante el año. Fue dominante en todas las facetas del juego de lanzadores. Sin embargo, si ibas a llegar a Schlittler, probablemente fuera en el Yankee Stadium en lugar de en la carretera.

Tuvo 16 aperturas, una menos que como visitante, y tuvo efectividad de 2.98 en casa, permitiendo 28 carreras limpias en 84.2 entradas. Como referencia, permitió 14 carreras limpias en 109 entradas como visitante.

Schlittler también estuvo genial contra los Medias Rojas esta temporada, limitándolos a solo dos jonrones solitarios en 24.1 entradas contra él esta temporada. Eso es bueno para una efectividad de 0.74 en cuatro aperturas. Con estos dos lanzadores, podemos ver lo buenos que han sido durante toda la temporada, pero especialmente contra su oponente. Veremos qué pasa y si pueden mantener esto en la postemporada. Personalmente creo que podemos y veo que este juego tendrá menos de 6,5 carreras.

Creo que probablemente será un partido con pocos goles, pero no tengo mucha confianza en ninguno de los dos lados. Dame el menos de 6,5.

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