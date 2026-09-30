Noticias de transferencia de Julián Álvarez: Es probable que el Arsenal se vaya después de que el Atlético diga no al Barcelona

Julián Álvarez no ha asistido a los entrenamientos del Atlético de Madrid desde que le dijeron en privado que el club no lo vendería al Barcelona y parece que la única salida del delantero es mudarse a Arsenal.

Las fuentes le dijeron a BBC Sport que el Atlético comunicó en privado a Álvarez y sus asesores a principios de esta semana que no negociarán con el club catalán sobre un movimiento para el internacional argentino.

Desde entonces, el jugador de 26 años se ha perdido dos días consecutivos de entrenamiento por enfermedad.

El club de La Liga también emitió dos comunicados públicos en el espacio de 24 horas reiterando su postura de que a Álvarez no se le concederá su deseo de unirse al Barça en los próximos días.

El Atlético, sin embargo, está abierto a vender Álvarez al Arsenal y ha mantenido conversaciones directas con los campeones de la Premier League sobre lo que sería uno de los mayores traspasos del verano.

El director del Atleti, Mateu Alemany, estuvo en Londres la semana pasada, donde se cree que se reunió con sus homólogos del Arsenal, y dejó claro que su equipo pediría una tarifa de 150 millones de euros (128 millones de libras esterlinas).

Mikel Arteta está desesperado por fichar a Álvarez este mes, pero su firme deseo de unirse al Barcelona ha detenido la búsqueda del Arsenal.

Sin embargo, se entiende que las conversaciones entre el Atlético y el Arsenal sobre un acuerdo de club a club para Álvarez han sido positivas.

De hecho, en caso de que Álvarez dé luz verde al Arsenal para proceder con su fichaje en los próximos días, el acuerdo debería avanzar rápidamente.

El miércoles, en respuesta a los comentarios del presidente del Barcelona, ​​Joan Laporte, en los que insistía en que todavía querían fichar a Álvarez, el Atlético emitió un comunicado que decía: “Hay un 0% de posibilidades de venderlo al Barça”.

La directiva del Atlético redobló su postura el jueves, emitiendo su propio comunicado que decía: “Los miembros de la junta directiva del Atlético de Madrid han expresado por unanimidad su apoyo absoluto a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Álvarez al FC Barcelona”.