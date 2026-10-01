Lo que sabemos sobre el apuñalamiento en el vuelo de Flydubai a Israel

El pasajero Yaniv Hayun, quien más tarde fue recibido y descrito como un héroe por Netanyahu, dijo en un video publicado por la oficina del primer ministro que él y otros estaban tratando de abrir la puerta de la cabina, pero el piloto apuñalado estaba muy cerca de ella.

Antes de que el piloto se desplomara, el herido logró abrir la puerta, dijo Hayun.

Dijo que en el interior el atacante estaba “tratando de destruir los instrumentos para inutilizar el avión”.

Luego, Hayun describió cómo estranguló al atacante y lo sacó de la cabina antes de que otros pasajeros ayudaran a inmovilizarlo.

Añadió que “tiró de los controles” del avión y le explicó a Netanyahu que estaba viendo la serie documental canadiense Air Crash Investigation. “El avión empezó a nivelarse, un poco más, y luego [another] El piloto me dijo que tomaría el control desde allí”.

Zvika Meness, otro pasajero, dijo a la emisora ​​pública israelí Kan News que él y otros pasajeros ataron al atacante “con sus propias bridas y con los auriculares multimedia”.

“Aquí hay niños y familias que han pasado por un acontecimiento muy grave y muy traumático”, añadió.

Yasmin Abukasis dijo a Reuters que su hija, que estaba en el vuelo, dijo que un hombre que sostenía un cuchillo había obligado a uno de los pilotos a tirarse al suelo, con sangre por todas partes.

“El avión empezó a perder el control. Entonces toda la gente grita, creen que se van”, dijo Abukasis a la agencia de noticias AP.

Hablando desde el aeropuerto Ben Gurion, dijo que su hija la llamó para decirle que escuchó gritos cuando un piloto pidió ayuda, y agregó que otros dos pilotos tomaron el control del avión mientras otros pasajeros corrían hacia un hombre que tenía un cuchillo.

Almog Itali, que también estaba a bordo del vuelo, dijo a los medios que uno de los pilotos que aterrizó el avión era británico. El otro piloto era europeo, dijo Itali, aunque no proporcionó una nacionalidad específica.

Una pasajera describió el momento “muy estresante” en el que la gente se dio cuenta de que el avión estaba descendiendo. “Entendimos que los pilotos perdieron el control”, dijo al periódico israelí Israel Hayom.

“Hay gente aquí con las camisas cubiertas de sangre”, dijo, y añadió: “Ahora estamos bien y queremos volver a casa”.