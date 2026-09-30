La conmoción y la devastación persisten, un día después del desastre de las inundaciones en el Himalaya

Puntos clave

Cientos de personas siguen desaparecidas tras las devastadoras inundaciones en Nepal y China

Financiamiento de 2 millones de dólares liberado por el jefe de ayuda de emergencia de la ONU

La Organización Mundial de la Salud (OMS) envía medicamentos, suministros y tiendas de campaña

Se han liberado dos millones de dólares iniciales del Fondo de Emergencia Global de las Naciones Unidas (CERF) “para salvar vidas con atención médica de emergencia, refugio y agua”, dijo el jefe de ayuda de la ONU, Tom Fletcher, en X.

En Nepal, las necesidades humanitarias inmediatas son enormes en los distritos de Rasuwa, Nuwakot y Dhading y las comunidades enfrentan inmensos desafíos a medida que las familias enfrentan pérdidas, desplazamientos y perturbaciones de los servicios esenciales.

El jefe de la ONU prometió un rápido apoyo.

“Las Naciones Unidas están movilizando suministros y equipos humanitarios y nos comprometemos a apoyar los esfuerzos nacionales para entregar ayuda y apoyo de emergencia”, dijo el Secretario General Antonio Guterres.

© OMS





17.000 niños afectados

Las inundaciones repentinas han arrasado o aislado comunidades enteras, con carreteras, puentes, instalaciones hidroeléctricas, sistemas de agua y redes de telecomunicaciones gravemente dañados, dejando las áreas afectadas en gran medida inaccesibles y obstaculizando la entrega de ayuda vital, dijo el jueves el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Al menos 17.000 niños se han visto afectados por las devastadoras inundaciones repentinas que azotaron los distritos de Rasuwa, Nuwakot y Dhading en Nepal.

“Los niños de Rasuwa y Dhading vieron sus vidas literalmente arrasadas ante sus ojos en un lapso de tiempo muy corto, con hogares, aulas e instalaciones médicas dañadas”, dijo Alice Akunga, Representante de UNICEF en Nepal.

“Demasiados perdieron la vida y a sus seres queridos. Dado que el número de muertos sigue aumentando, sabemos que esta tragedia está lejos de terminar. Los niños que han sobrevivido a las inundaciones enfrentan ahora mayores riesgos de enfermedad, desnutrición, violencia y explotación”.

Por su parte, UNICEF está sobre el terreno y está ampliando su apoyo, “pero necesitamos urgentemente más recursos para llegar a todos los niños necesitados”, dijo la Sra. Akunga.

aun falta

“Las agencias de la ONU están desplegadas en las zonas afectadas con alimentos, suministros médicos y materiales de socorro en apoyo de la respuesta liderada por el gobierno y están listas para hacer más”, escribió la oficina de la ONU en Nepal en Facebook.

En China, alrededor de 560 personas siguen desaparecidas, según las autoridades, mientras que la oficina de la ONU en el país informó el miércoles de daños y un número significativo de víctimas y destrucción en la región autónoma del Tíbet en China.

Mientras tanto, en apoyo a las autoridades y a la respuesta más amplia, la OMS ha enviado un botiquín sanitario de emergencia interinstitucional que contiene medicamentos y suministros suficientes para prestar servicios sanitarios básicos a hasta 10.000 personas. La agencia de salud de la ONU también ha proporcionado seis tiendas de campaña multiusos para ayudar a sostener la prestación de servicios de salud en las comunidades afectadas.

“Estos suministros están destinados a apoyar a los trabajadores sanitarios de primera línea mientras continúan brindando cuidados críticos y respondiendo a las necesidades de salud inmediatas de las poblaciones afectadas”, explicó la agencia de la ONU en Facebook.

Nuevos despliegues

“La OMS sigue comprometida a trabajar estrechamente con las autoridades sanitarias y sus socios para evaluar la evolución de la situación, apoyar los servicios de salud de emergencia y ayudar a garantizar que las personas sigan accediendo a la atención que necesitan durante este momento difícil”.

Además, el jueves, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) planearon comenzar a desplegar personal y camiones con suministros de socorro.

También continuaron los esfuerzos para evaluar rápidamente la escala del desastre, en particular a partir de imágenes satelitales seguras y análisis del área afectada por las inundaciones, proporcionados por la plataforma de las Naciones Unidas para la información espacial de las Naciones Unidas para la gestión de desastres y la respuesta a emergencias (UN-SPIDER). Gestionada por la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA), la iniciativa conecta a expertos en gestión de desastres con agencias espaciales para ayudar en las actividades de reducción del riesgo de desastres, alerta temprana y respuesta de emergencia.

Noticias ONU/Lucica Matei





Glaciar colapsado

Un glaciar colapsado en lo alto de los valles escarpados del Himalaya ha sido citado como una posible causa de las repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra que han destruido comunidades enteras y arrasaron puentes y carreteras.

El distrito de Rasuwa, a unos 80 kilómetros al norte de Katmandú, en el norte de Nepal, se vio especialmente afectado, incluidas las ciudades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, un popular destino de senderismo entre turistas, escaladores y peregrinos que desean acceder al valle de Langtang.

La zona también fue golpeada por un terremoto de magnitud 7,8 en abril de 2015, que mató a más de 8.800 personas. En octubre pasado, lluvias torrenciales provocaron rápidas inundaciones y deslizamientos de tierra en el este y el centro de Nepal, afectando a más de 30.000 personas.

Riesgo creciente de desastres

La UNDRR, la principal agencia de las Naciones Unidas para la coordinación de la reducción del riesgo de desastres, proyecta que el mundo experimentará 560 desastres de mediana y gran escala anualmente para el año 2030.

“Se prevé que los desastres globales aumentarán en un 40 por ciento entre 2015 y 2030, impulsados ​​por el cambio climático y las subestimaciones sistémicas del riesgo”, dijo la agencia.

Además del costo humano de tales desastres, el costo anual es de 2,29 billones de dólares y sigue aumentando, cuando se tienen en cuenta los impactos indirectos y en los ecosistemas, dijo la UNDRR. Esta cifra es casi 10 veces las pérdidas directas anuales reportadas en cifras oficiales.