Piloto de Flydubai investigado por posible intento de estrellar un vuelo con destino a Tel Aviv

Un piloto indio fue apuñalado por su copiloto el miércoles en un intento fallido de estrellar un avión de Flydubai que se dirigía a Israel.

Después de ser apuñalado, el capitán Smit Machchhar abrió la cabina a tiempo para que otros pasajeros intervinieran y el avión finalmente pudo aterrizar de manera segura en Tabuk, Arabia Saudita.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que “un intento de ataque terrorista yihadista” había sido frustrado después de que varios pasajeros sometieran al copiloto.

Flydubai confirmó que todos los pasajeros estaban a salvo. Más tarde anunció que había suspendido los vuelos hacia y desde Israel en medio de una investigación en curso.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha ordenado ahora a las autoridades “reforzar” la seguridad en las aerolíneas israelíes y no israelíes tras el incidente del vuelo de Flydubai.

El pasajero israelí Yaniv Hayoun intervino en el altercado en la cabina del piloto. Imagen: Tomer Appelbaum/AP Photo/Picture Alliance

Los pasajeros regresan a Israel

El miércoles por la tarde, los pasajeros del vuelo desviado de Flydubai llegaron a Israel en un avión de sustitución, donde les esperaban numerosos familiares.

Netanyahu también se reunió con algunos de los pasajeros. Un video publicado en la cuenta X de Netanyahu lo mostró en el aeropuerto de Tel Aviv reuniéndose con un hombre llamado Yaniv Hayoun que todavía tenía sangre en su camisa después del altercado en pleno vuelo.

El vídeo describía a Yaniv como uno de los pasajeros que entró en la cabina del avión.

Más tarde, Netanyahu nombró al piloto indio que resultó herido en un altercado con su copiloto, quien supuestamente intentó estrellar el vuelo de Flydubai.

“Mi saludo al piloto indio Capitán Smit Machchhar por su extraordinaria valentía. A pesar de haber sido apuñalado y gravemente herido, se defendió, resistió, abrió la puerta de la cabina y permitió a los pasajeros y la tripulación dominar al atacante, evitando un desastre catastrófico en el aire”, escribió Netanyahu en las redes sociales.

“Salvó la vida de 174 personas, incluidos ciudadanos israelíes y otros ciudadanos”.

La embajada de la India en Arabia Saudita dijo que Machchhar se encuentra en condición estable y está siendo tratado en un hospital de Tabuk después de un aterrizaje de emergencia.

A

Mientras tanto, el Ministro de Asuntos Exteriores israelí dijo que habló con su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

“Se expresó la determinación mutua de fortalecer las relaciones entre los países en todos los niveles y colaborar contra los elementos extremistas que buscan dañar la seguridad y socavar la estabilidad en la región”, escribió Saar en X.

Saar también habló por teléfono con el Ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul.

Wadephul dijo que condenó enérgicamente el incidente como un ataque grave a la aviación civil. Agregó que sus pensamientos están con quienes sobrevivieron al vuelo y con quienes temieron por la vida de sus seres queridos. Wadephul también dijo que las circunstancias que rodearon el incidente deben aclararse rápida y completamente.

Más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que había discutido el incidente del vuelo de Flydubai con Netanyahu. Trump dijo que Netanyahu le dijo que un plomero israelí había ayudado a evitar que el avión se estrellara.

“Hablé extensamente con Bibi Netanyahu sobre este evento, y parece que el copiloto era quizás un terrorista o quizás un loco, y apuñaló al piloto”, dijo Trump a los periodistas.

¿Qué pasó en el vuelo de Flydubai?

Flydubai dijo que el vuelo FZ 1073 de Dubai a Tel Aviv experimentó un “incidente” mientras estaba en ruta y aterrizó de manera segura en el noroeste de Arabia Saudita. El avión era un Boeing 737 MAX 8.

“El avión aterrizó de forma segura en el aeropuerto de Tabuk y todos los pasajeros están sanos y salvos”, dijo un portavoz de Flydubai.

Más tarde, un portavoz de Flydubai dijo que los motivos del altercado que “ocurrió en la cabina de vuelo del vuelo FZ 1073” seguían siendo desconocidos y estaban bajo investigación formal.

“En esta etapa temprana, las razones y motivos subyacentes detrás de este evento se desconocen y siguen sujetos a una investigación formal. Instamos a todas las partes a que se abstengan de especulaciones prematuras mientras las autoridades reúnen los hechos”, dijo un portavoz en un comunicado publicado por la agencia de noticias AFP.

El avión logró aterrizar con seguridad en el aeropuerto de Tabuk en Arabia Saudita, donde los pasajeros esperaban un vuelo de reemplazo. Imagen: REUTERS

El sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24 mostró inicialmente un segundo vuelo de Flydubai de Dubai a Tel Aviv, FZ1081, desviándose de regreso a Dubai. Más tarde mostró que el avión continuaba hacia Tel Aviv. No hubo una explicación inmediata para el cambio.

Pasajeros de FlyDubai relatan el terror tras el intento de secuestro Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

¿Qué tan lejos cayó el avión?

El portal de noticias israelí Ynet informó que el avión entró en un descenso pronunciado y que los pasajeros ayudaron a un piloto a evitar que el otro estrellara el avión.

Datos de seguimiento de vuelos muestra que el avión perdió repentinamente alrededor de la mitad de su altitud a medida que se acercaba a la frontera de Arabia Saudita con Jordania.

El avión cayó desde casi 34.000 pies (10.360 metros) a las 05:21 GMT/UTC a menos de 17.000 pies (5.180 metros) a las 05:22 GMT/UTC, según datos de Flightradar.

La emisora ​​pública israelí Kan y el Canal 12 informaron que el ejército israelí envió aviones de combate en medio de temores iniciales de un posible secuestro. Según los informes, posteriormente se descartó esa posibilidad.

Vuelo con destino a Israel activa alerta de secuestro tras pelea de pilotos Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Ministro israelí dice que “intento de ataque terrorista yihadista” fue frustrado

Los líderes israelíes anunciaron que un piloto “jihadista” había intentado estrellar un avión de Flydubai que transportaba en su mayoría pasajeros israelíes.

En un mensaje de vídeo, Netanyahu dijo que “durante el vuelo… uno de los pilotos apuñaló al otro piloto y aparentemente intentó estrellar el avión con todos a bordo”.

Agregó que los pasajeros y la tripulación sometieron al atacante y el avión realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita, donde el piloto fue arrestado.

“Felicito a estos héroes que mostraron un ingenio y un coraje excepcionales. Salvaron muchas vidas y evitaron un desastre mayor”, dijo Netanyahu.

El vuelo de reemplazo finalmente llevó a los pasajeros al Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Israel. Imagen: Ammar Awad/REUTERS

Mientras tanto, el Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, describió el incidente como “un intento de ataque terrorista yihadista” que fue “frustrado sólo gracias al heroísmo de varios pasajeros israelíes”.

Anteriormente, la oficina de Netanyahu dijo que había celebrado consultas sobre el incidente y que estaba monitoreando los acontecimientos.

“El incidente está bajo control y actualmente se están implementando todas las medidas para que los pasajeros israelíes regresen sanos y salvos a Israel”, dijo su oficina.

Un alto funcionario del gobierno israelí anónimo dijo al Canal 12 que se había evitado un gran desastre.

Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informó a sus diplomáticos que el incidente fue “un intento de ataque terrorista contra los israelíes, los Emiratos Árabes Unidos y los Acuerdos de Abraham”.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelva a consultar las actualizaciones.

Editado por: Zac Crellin, Elizabeth Schumacher